OM Mercato : Marseille insiste pour un énorme deal avec Arsenal !

Publié par Timothée Jean le 11 juillet 2022 à 11:15

OM Mercato : Malgré des difficultés financières, l’Olympique de Marseille fait en ce moment le forcing pour signer un défenseur d’Arsenal.

OM Mercato : Longoria insiste pour Nuno Tavares

Après l’intronisation d’Igor Tudor sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille se concentre désormais sur son mercato estival. Le club phocéen souhaite se renforcer afin de démarrer la saison prochaine avec un effectif le plus compétitif possible. Ainsi, après avoir bouclé la venue d’Isaak Touré, les dirigeants de l’ OM s’activent sur un autre dossier prioritaire en défense. Ils souhaitent attirer un nouveau latéral gauche dans le but d'anticiper les éventuels départs de Pol Lirola et Sead Kolasinac, qui sortent d’une saison décevante.

Pour étoffer ce secteur de jeu, une piste prioritaire semble d’ailleurs se dégager dans l’esprit des dirigeants de l’ OM. Il y a quelques semaines, le nom de Nuno Tavares était évoqué avec instance à Marseille. Les premiers contacts auraient même déjà été établis entre les différentes parties et se seraient intensifiés ces derniers jours. Foot Mercato révélait récemment que l’Olympique de Marseille proposait une offre de prêt pour Nuno Tavares. Une offre jusqu’ici insuffisante pour convaincre la direction d’Arsenal de céder son défenseur de 22 ans. Le point de divergence semblait donc reposer sur les modalités de transfert.

Mais Ekrem Konur persiste et indique que la direction de l’ OM est bien déterminée à arracher l'international portugais des mains des Gunners. Le journaliste turc assure que les dirigeants marseillais vont bientôt rencontrer leurs homologues londoniens afin de signer Nuno Tavares sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Reste à savoir si cette novelle offensive marseillaise portera ses fruits. En attendant, Marseille n’est pas le seul club sur le coup.

OM Mercato : Une rude concurrence pour Nuno Tavares

Toujours selon la source, Nuno Tavares, qui s’interroge sur son avenir à Arsenal, serait également suivi de très près par l’Atalanta Bergame. Cette rude concurrence risque de faire grimper les enchères pour son transfert, au grand dam de l’ OM. Conscient de cette menace, la direction marseillaise devra travailler en parallèle sur d’autres solutions alternatives afin de parer à toute éventualité.