ASSE Mercato : Camara va partir, son remplaçant se rapproche !

Publié par Thomas le 11 juillet 2022 à 12:15

ASSE Mercato : À la recherche de liquidités, l'AS Saint-Étienne devrait vendre Mahdi Camara cet été. Pour le remplacer, le club se rapproche d'un joli coup.

ASSE Mercato : La fin est proche pour Camara à Saint-Etienne

Reléguée en deuxième division et toujours sans garantie de rachat après l’échec du dossier David Blitzer, l’AS Saint-Étienne devrait connaître plusieurs gros transferts cet été. Dans l’optique de renflouer ses caisses et ne pas connaître le même sort que les Girondins de Bordeaux, le club ligérien devrait selon toute vraisemblance se séparer de son homme fort du milieu, Mahdi Camara. Si Laurent Batlles souhaite conserver son roc de 24 ans la saison prochaine, le joueur aurait d’autres projets et se dirige tout droit vers un départ du Forez.

Comme le révèle Le Progrès, Mahdi Camara aurait signifié à plusieurs reprises sa volonté de partir de l’ ASSE cet été. Auteur d’une saison plutôt convaincante, où il aura alterné entre défense et milieu de terrain, le natif de Martigues aurait été approché par des clubs italiens, anglais et allemands. D’après le site Transfermarkt, la vente du joueur pourrait rapporter 6 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne, une offre non-négligeable, qui soulagerait les finances ligériennes. Une vente se profile donc pour Camara qui, en parallèle, a vu Sainté cibler son remplaçant.

ASSE Mercato : Tristan Dingomé, grand favori pour l’après-Camara

À l’affût des très bons coups sur le marché des transferts, Loïc Perrin et son équipe ont récemment jeté leur dévolu sur le Franco-Camerounais Tristan Dingomé. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’ES Troyes AC, le milieu de 31 ans est pressenti pour rejoindre l’ AS Saint-Étienne en cas de départ de Mahdi Camara. Pisté par son ancien coach, Laurent Batlles, Dingomé retrouverait ses ex-coéquipiers à l’ESTAC, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Titularisé avec parcimonie la saison passée sous Bruno Irles, le milieu de terrain serait tenté par l’aventure stéphanoise, où il regagnerait du temps de jeu.

ASSE Mercato : D'autres gros départs en perspective

Outre Mahdi Camara, dont l'avenir se dessine loin de l'AS Saint-Étienne, les Verts devraient acter de jolis transferts cet été. Joueur le plus bankable du club, Lucas Gourna-Douath pourrait partir pour une somme proche des 15 millions d’euros. Le milieu sous contrat jusqu’en juin 2025, a reçu l’approche de plusieurs clubs en Europe, mais rien n'avance pour l’instant. Au milieu de terrain toujours, Sainté pourrait prochainement acter les départs de Yvan Neyou, dans les plans du Montpellier HSC. Le club héraultais, qui a déjà enregistré les signatures de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Falaye Sacko, pourrait offrir 5 millions d’euros pour l’ancien joueur du Stade Lavallois.

Dans le secteur offensif, plusieurs ventes sont également à l’ordre du jour. Déjà privée de Khazri, Boudebouz, Nordin et Hamouma, l’ ASSE va prochainement perdre Denis Bouanga. Courtisé par le FC Nantes, l'OGC Nice et même l’ OM, l’international gabonais devrait finalement rejoindre le LOSC de Paulo Fonseca. Adil Aouchiche est également sur le départ, lui qui est suivi de près par des clubs allemands et français. Malgré une saison en demi-teinte, le milieu offensif de 19 ans devrait rapporter plus de 6 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne. Les ventes de Yvann Maçon, courtisé par le Stade Brestois, ou encore Jean-Philippe Krasso de l'AC Ajaccio, sont également dans les papiers stéphanois.