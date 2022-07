Angers SCO Mercato : Un transfert énorme acté au SCO !

Publié par Nicolas le 11 juillet 2022 à 15:53

Angers SCO Mercato : Après des mois de spéculations, une grosse signature pourrait intervenir au sein du SCO dans la journée.

Angers SCO Mercato : Angelo Fulgini va quitter le SCO

Angers SCO va enregistrer un départ important dans les heures qui viennent. En effet, le milieu offensif Angelo Fulgini va quitter Angers et s'engager prochainement avec le club allemand du FSV Mayence. Selon le journaliste du quotidien allemand Bild, Derek Rae, Mayence était à la lutte avec les Glasgow Rangers et un autre club allemand, le Borussia Mochengladbach. Ce mercato va donc être le bon pour Fulgini, qui va connaître sa première expérience à l'étranger. Le transfert devrait être bouclé autour des 7 millions d'euros pour un joueur à qui il ne reste qu'une année de contrat.

Cela faisait plusieurs mercatos que Fulgini était amené à partir mais à chaque fois les clubs intéressés étaient refroidis par les 15 millions d'euros que réclamait le SCO pour laisser partir son joueur. Fulgini avait d'ailleurs failli s'engager avec le PSV Eindhoven l'été dernier et Mönchengladbach lors du dernier mercato hivernal mais le SCO avait retenu son attaquant au dernier moment.

Angers SCO Mercato : Angelo Fulgini, un joueur clé du SCO

Evoluant au SCO depuis 5 ans, Angelo Fulgini s'est révélé aux yeux de toute la Ligue 1. En 147 matchs de Ligue 1 avec Angers, il a inscrit 20 buts et offert 15 passes décisives. Quasiment tout le temps titulaire dans l'équipe dirigée par Stéphane Moulin puis Gérald Baticle, Fulgini s'est toujours montré très influent dans le jeu de son équipe. Il a joué un rôle primordial durant chaque bataille pour le maintien du SCO en Ligue 1. Agé de 25 ans, le natif d'Abidjan a tout pour s'imposer en Bundesliga, lui qui possède un profil intéressant de milieu offensif technique pouvant également jouer comme deuxième attaquant. Angelo Fulgini va donc marcher dans les pas de jeunes joueurs formés dans notre championnat et qui ont fait parler leur talent outre-Rhin, des talents tels que Marcus Thuram ou Alassane Plea. On lui souhaite d'avoir la même réussite avec Mayence.

De son côté, le club de l'Anjou doit accueillir ce lundi soir l'attaquant de Brighton Abdallah Sima (21 ans) pour remplacer Fulgini. Le SCO espère aussi boucler l'arrivée d'un défenseur central dans la semaine. Au niveau des départs, l'attaquant Casimir Ninga (29 ans, sous contrat jusqu'en 2023), doit s'engager sous peu avec un club chypriote.