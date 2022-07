PSG Mercato : Flash ! Double officialisation majestueuse au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 07:15

PSG Mercato : À l’approche de la reprise du championnat, Luis Campos accélère pour ses recrues au Paris SG. Deux signatures colossales sont ainsi attendues.

PSG Mercato : Scamacca est attendu en fin de semaine à Paris

En effet, le Paris Saint-Germain serait très confiant à l’idée de recruter Gianluca Scamacca dans les tout prochains jours. L’international italien de Sassuolo aurait d’ores et déjà donné son aval pour rejoindre le club de la capitale. Les deux clubs doivent maintenant se mettre d’accord, ce qui serait clairement la tendance aujourd’hui, selon les informations du journal Le Parisien.

Antero Henrique se serait notamment rendu à Milan ces derniers jours afin de donner un coup d’accélérateur dans ce dossier. Sauf retournement de situation, Scamacca se serait déjà attendu à Luis Campos avant la fin de la semaine. Le transfert du buteur de 23 ans devrait se chiffrer aux alentours des 45 millions d’euros, hors bonus. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Offre décisive du Paris SG pour Milan Skriniar

Le club de la capitale espère signer cette semaine Gianluca Scamacca et Milan Skriniar. Sauf retournement de situation, le premier est attendu en fin de semaine à Paris. L’indemnité de transfert atteindra 45 millions d’euros hors bonus. C’est évidemment ce point qui se discute dans la dernière ligne droite avec les dirigeants de Sassuolo. Le joueur est d’accord pour rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines. Concernant Skriniar, il a donné son accord il y a plusieurs semaines pour rejoindre le PSG.

Les médias transalpins parlent d’une indemnité de transfert autour de 60 millions d’euros plus 5 millions d’euros. Une volonté forte, car Luis Campos souhaiterait boucler les dossiers d'arrivées avant samedi, pour le départ en stage au Japon, nous rapporte le quotidien L'Équipe. Désireux de se renforcer dans tous les secteurs, le PSG a fait de Gianluca Scamacca et de Milan Skriniar ses priorités afin d’apporter du poids offensif et défensif.