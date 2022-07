Barça Mercato : OL, un international français visé par Barcelone

Publié par Anthony le 12 juillet 2022 à 16:29

Barça Mercato : Les Blaugranas seraient sur la piste d'un international français en cas d'échec du transfert de Bernardo Silva.

Barça Mercato : Nabil Fekir en plan B à Barcelone

Dans le but de renforcer plusieurs postes, le FC Barcelone souhaite recruter Bernardo Silva en provenance de Manchester City qui est l'une des priorités de Xavi. Mais ce dernier pourrait ne jamais venir en Catalogne, car les Cityzens réclament 100 millions d'euros pour leur attaquant portugais, un montant jugé trop élevé pour les Culés en crise, malgré l'envie du joueur. Alors, les Blaugranas auraient préparé un plan B et coché le nom d'un international français évoluant en Liga.

Selon Estadio Deportivo, le plan B du Barça serait l'attaquant vedette du Betis Séville, Nabil Fekir. Bien que le club n'ait pas forcément envie de laisser son joueur partir, un prix de 40 millions d'euros a été fixé, une somme beaucoup plus abordable pour le FC Barcelone. Les Blaugranas n'ont pas répondu pour savoir si le prix leur convenait et Nabil Fekir n'a pas spécialement envie de quitter son club. Lors de la reprise du Betis, il avait répondu à un supporter qu'il resterait en Andalousie cette saison.

Barça Mercato : Nabil Fekir intéresse plusieurs clubs

Auteur d'une belle saison avec 10 buts et 11 passes décisives en 47 matches, toutes compétitions confondues, et vainqueur de la Coupe du Roi, l'international français a plu à beaucoup de clubs sans pour autant aller plus loin. L'Atlético Madrid ou encore Newcastle ont été cité comme point de chute, mais aucun des deux clubs n'étaient passés à l'offensive. Mais depuis hier, trois clubs veulent s'arracher les services de l'ancien lyonnais. Le FC Barcelone, si Bernardo Silva ne vient pas en Catalogne, et deux clubs de Serie A avec l'AC Milan, champion d'Italie et l'AS Roma. On devrait donc encore entendre parler de Nabil Fekir dans les prochains jours.