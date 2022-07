AJ Auxerre Mercato : Un défenseur de grand talent va signer à l'AJA !

Publié par Nicolas le 12 juillet 2022 à 16:16

AJ Auxerre Mercato : Annoncé proche de l'AJA il y a quelques jours, ce jeune défenseur talentueux va bientôt s'engager avec le club bourguignon.

AJ Auxerre Mercato : Brayann Pereira va signer à l'AJA

Après avoir officialisé son départ du RC Lens, Brayann Pereira était annoncé proche de l'AJ Auxerre ces derniers jours. La tendance se confirme et devrait bientôt être officialisée. D'après les informations du journaliste Loïc Tanzi, le jeune défenseur de 19 ans se trouve en ce moment à Auxerre pour passer la traditionnelle visite médicale. Il s'engagera ensuite pour 3 ans plus une année en option avec l'AJA, fraîchement promu en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour l'AJA qui obtient la signature d'un latéral talentueux gratuitement, puisque Pereira était en fin de contrat avec le RCL.

Le jeune latéral droit a quitté son club formateur le RC Lens après avoir disputé 2 matchs de Ligue 1 avec les Sang et Or. À l'AJ Auxerre, il vient pallier le départ du titulaire Carlens Acus. Il sera en concurrence avec Paul Joly et Alec Georgen, mais comme les deux derniers cités n'étaient pas titulaires en Ligue 2, on peut donc supposer que Brayann Pereira arrive dans la peau d'un titulaire.

AJ Auxerre Mercato : L'AJA fait signer Idjessi Metsoko

L'AJ Auxerre reste très actif sur le mercato ces jours-ci. En marge de l'arrivée programmée de Brayann Pereira en défense, l'AJA vient d'enregistrer l'arrivée de l'attaquant Idjessi Metsoko, qui a signé son premier contrat professionnel.

Auteur d'une belle saison avec la réserve de l'AJ Auxerre en National 2, le jeune attaquant se trouvait aux portes de l'équipe première, il est donc récompensé de ses efforts. « Idjessi est un attaquant de profondeur et de pressing, doté de belles qualités athlétiques. Déterminé, il progresse face à la concurrence et révèle un potentiel qui mérite notre confiance », a indiqué David Carré, l’entraîneur de l’équipe réserve de l’AJ Auxerre au sujet de son joueur. L'intégration du jeune attaquant togolais permet à l'entraîneur de l'AJA, Jean-Marc Furlan, d'avoir une solution offensive supplémentaire très intéressante pour le club bourguignon afin de lutter pour son maintien en Ligue 1.