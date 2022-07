PSG Mercato : C’est confirmé, une star arrive au Paris SG vendredi

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 13:59

PSG Mercato : À l’approche de la tournée estivale du Paris SG, Luis Campos met les bouchées doubles pour finaliser une grosse signature en défense centrale.

PSG Mercato : Une relance de Campos attendue ce mardi à Milan

Annoncé comme la principale priorité de Lucas Campos sur ce mercato estival, Milan Skriniar serait sur le point de quitter l’Inter Milan pour débarquer au Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance et assure que le transfert du défenseur central slovaque devrait connaître une avancée décisive ce mardi, avec une nouvelle offre concrète du Conseiller Football parisien.

Le quotidien italien explique notamment qu’un « nouveau contact Inter-PSG est prévu aujourd’hui pour Milan Skriniar. La dernière offre est de 55M€ cash, une relance est espérée dans les prochaines heures. L'objectif du club parisien est de boucler le transfert avant samedi pour emmener le défenseur au Japon. » Après l’Italie, c’est désormais la presse hexagonale qui confirme l’arrivée imminente de Skriniar chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Milan Skriniar au Paris SG avant samedi ?

D’après La Gazzetta dello Sport, Luis Campos et Antero Henrique devraient proposer à l’Inter Milan ce mardi un chèque de 60 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour le transfert de l’international slovaque de 27 ans. Ce qui devrait contenter le club lombard selon la source transalpine. Autrement dit, un accord entre le Paris SG et les Nerazzurri devrait « être trouvé d’ici à vendredi au sujet du défenseur slovaque Milan Skriniar », indique de son côté le journal L’Équipe.

Selon le média sportif, l’idée serait de permettre à Christophe Galtier de disposer d’un groupe relativement complet pour la tournée estivale qui débutera en fin de semaine, au Japon. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023, Skriniar serait donc attendu à Paris d’ici vendredi.