PSG Mercato : Cristiano Ronaldo, coup d’éclat au Paris SG !

PSG Mercato : Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo aurait proposé ses services au Paris SG. La réponse n’aurait pas tardé.

Désireux de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United durant ce mercato estival. Un an après son retour dans le Nord de l’Angleterre, la star portugaise veut déjà quitter les Red Devils. D’après plusieurs sources concordantes, CR7 serait même déjà à la recherche d’une porte de sortie pour cet été. Selon le journal Le Parisien, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid aurait proposé ses services au Paris Saint-Germain.

Alors qu’il est déterminé à quitter Manchester United, le quintuple Ballon d’Or tente, via son agent Jorge Mendes, de se trouver un nouveau club digne de son statut. En effet, Ronaldo souhaite jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et verrait d’un bon oeil une signature dans le club de la capitale française. Mais Luis Campos aurait pour l’heure d’autres priorités pour le Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos tempère avec Cristiano Ronaldo

Nommé en remplacement de Leonardo, Luis Campos compte bien remodeler l’effectif du Paris Saint-Germain. Comme l’a récemment annoncé Nasser al-Khelaïfi dans une interview avec L’Équipe, le club de la capitale veut changer son projet avec des renforts moins bling-bling. Luis Campos ne serait donc pas forcément très chaud à l’idée de signer un chèque pour recruter Cristiano Ronaldo cet été.

Le nouvel homme fort du PSG garde un oeil sur Robert Lewandowski et serait prêt à payer ce qu’il faut au Bayern Munich pour le voir débarquer à Paris afin de former un duo avec Kylian Mbappé. Toutefois, Le Parisien précise que le Paris SG n’a pas non plus totalement fermé la porte à la venue du numéro 7 de Manchester United.