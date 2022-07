OM Mercato : Un jeune crack africain s’éloigne de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : Alors qu’il semblait promis à l’Olympique de Marseille, un jeune phénomène africain prend finalement une autre destination.

OM Mercato : Un crack de Diambars tourne le dos à Marseille

« Oui, Diambars a un partenariat avec l’OM. D’autres joueurs vont sûrement venir, comme Mikayil Ngor Faye. Vous l’avez certainement vu sur les réseaux sociaux. J’espère bien qu’il sera là bientôt », indiquait récemment Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais, véritable sensation marseillaise, annonçait la future arrivée de son compatriote de Mikayil Ngor Faye à l’ OM. Il faut dire que l’affaire semblait très bien engagée entre les différentes parties.

Le club phocéen s’était déjà entendu avec l’Institut Diambars au Sénégal pour boucler l’arrivée d’un jeune latéral droit, considéré comme l’une des belles promesses du football sénégalais. Il convient de rappeler aussi que l’ OM a noué un partenariat privilégié avec l’institut sénégalais, ce qui a visiblement facilité la transaction. Âgé de 17 ans, Mikayil Ngor Faye était donc censé rejoindre l’Olympique de Marseille au moment de sa majorité. Sauf que cette opération a finalement pris une autre tournure.

OM Mercato : Mikayil Ngor Faye proche de rebondir en Croatie

Selon les dernières informations dévoilées par la presse sénégalaise, à l’instar de Sport News Africa, Mikayil Ngor Faye est actuellement présent en Croatie où il s’apprête à passer sa visite médicale avec le Dinamo Zagreb. Si tout se passe bien, le jeune défenseur sénégalais devrait s’engager avec le club croate. Cette information est en conséquence une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui espérait boucler sa deuxième recrue en provenance de Diambars, après l’arrivée de Bamba Dieng en 2020.

Longtemps associé à l’ OM, le jeune prodige africain s’apprête ainsi à lancer sa carrière européenne en Croatie. De son côté, la direction phocéenne s’active toujours en coulisse pour renforcer son effectif. Et dans cette quête, les recruteurs marseillais ne s’imposent aucune limite. Le jeune gardien de but belge, Jelle Van Neck, le milieu de terrain turc Bartug Elmaz et l'ailier camerounais François Régis Mughe ont récemment signé à Marseille. Ces trois nouvelles recrues vont poursuivre leur progression au sein de l’équipe réserve de l’ OM.