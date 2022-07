Stade Rennais Mercato : Umtiti, troublante révélation pour le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2022 à 08:45

Stade Rennais Mercato : Annoncé proche d’une arrivée au SRFC, Samuel Umtiti (Barça) a finalement été snobé au profit d’autres joueurs. La raison est tombée.

Stade Rennais Mercato : Un problème physique pour Samuel Umtiti ?

Clairement poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti pensait avoir trouvé la solution avec l’intérêt du Stade Rennais. À la recherche d’un défenseur central pour remplacer Nayef Aguerd vendu à West Ham pour 35 millions d’euros, le SRFC avait fait du Champion du monde 2018 l’une de ses pistes prioritaires. Finalement, Florian Maurice a annoncé en conférence de presse lundi que le dossier de l’ancien joueur de l’OL était en stand-by.

« On pèse le pour et le contre de certains dossiers. Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment », a indiqué le directeur sportif du club breton. D’après les informations du quotidien L’Équipe, la cellule de recrutement du Stade Rennais aurait émis des réserves sur la condition physique de l’international français de 28 ans. Mais selon la chaîne de télévision catalane Esport3, les Rouge et Noir auraient tout simplement annulé le transfert de Samuel Umtiti parce que le natif de Yaoundé échoué sa visite médicale. Une information rapidement démentie par le joueur et son entourage.

Stade Rennais Mercato : Umtiti dément pour sa visite médicale avec le SRFC

Esport3 assure que les tests médicaux et physiques passés en Bretagne par Samuel Umtiti n’auraient pas convaincu les dirigeants du Stade Rennais. L’ancien coéquipier de Lionel Messi serait donc retourné à Barcelone. De son côté, le compte Twitter Actualités Barça a démenti cette info en indiquant que « les proches du joueur démentent formellement. Il n’a pas passé de visite médicale avec Rennes. » Ensuite, le défenseur tricolore est lui-même monté au créneau pour balayer cette grosse rumeur qui circule à son sujet. « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps, mais finit toujours par arriver », a écrit Samuel Umtiti sur sa story Instagram.