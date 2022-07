PSG Mercato : Apès Skriniar, le Paris SG veut un joyau des Bleus !

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 11:28

PSG Mercato : Focalisé sur Milan Skriniar depuis plus d'un mois, le Paris Saint-Germain pourrait finalement se tourner vers un international français.

PSG Mercato : Une alternative trouvée pour Milan Skriniar

Le dossier Milan Skriniar était l’une des priorités de Luis Campos depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, le PSG et l’Inter Milan discutent à propos du transfert du défenseur slovaque sans parvenir à un accord. Les Nerazzurri réclament une somme comprise entre 70 et 80 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par les dirigeants parisiens. Le club de la capitale ne souhaite pas surpayer un joueur en fin de contrat dans un an.

Selon Gianluca Di Marzio, le Paris SG ne dépassera pas les 50 millions d’euros pour Milan Skriniar. Faute d’accord entre les deux clubs, le PSG pourrait se tourner vers un autre défenseur. Le journaliste italien indique que le Paris Saint-Germain s’est renseigné sur la situation de Jules Koundé. L’international français est sur le départ du FC Séville et l’ancien bordelais est également pisté par le FC Barcelone. Le défenseur de 22 ans réfléchit en ce moment à son avenir en Andalousie, et pour sauver son club formateur, Jules Koundé serait prêt à quitter Séville. Un transfert offrirait des indemnités de formation qui pourrait sauver la situation des Girondins de Bordeaux. En parallèle, le transfert de Jules Koundé coûterait 50 millions d’euros au PSG.

PSG Mercato : Christophe Galtier veut jouer avec une défense à 3

L’objectif du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain est de mettre une défense à 3 en place. Dans cette optique, le recrutement d’un défenseur central capable d’évoluer dans ce type de formation est primordial. Milan Skriniar a l’habitude de ce système en club et en sélection tandis que Jules Koundé l’a expérimenté récemment en Équipe de France. Malgré la tenacité des dirigeants de l’Inter, le PSG espère parvenir à un accord cette semaine pour le transfert de Milan Skriniar. Le club de la capitale souhaite que le défenseur slovaque soit présent lors de la tournée estivale au Japon.