Barça Mercato : Accord total avec un défenseur tricolore !

Publié par Nicolas le 13 juillet 2022 à 16:28

Barça Mercato : En pleine reconstruction de son effectif, le FC Barcelone vient de se mettre d'accord avec un joueur de renom en défense.

Barça Mercato : Accord total entre le FC Barcelone et Jules Koundé

Le Barça est en plein chantier durant ce mercato estival. Xavi veut notamment renouveler son secteur défensif dont le rendement a été jugé insuffisant l'année dernière. Après avoir recruté Andreas Christensen, le club catalan s'est mis sur la piste du défenseur central du FC Séville, Jules Koundé. Selon le journaliste Gerard Romero, Koundé s'est déjà mis d'accord sur son futur contrat avec le club culé. Le FC Barcelone doit maintenant trouver un accord avec le club sévillan pour laisser partir le joueur à qui il reste deux ans de contrat.

L'international français (11 sélections) a été une véritable révélation en Liga, enchaînant les performances de haut niveau durant ses trois saisons en Andalousie. Cela a suscité la convoitise de quelques cadors européens, notamment Chelsea, qui avait failli le recruter l'été dernier, mais les dirigeants des Blues s'étaient heurtés à l'intransigenace de l'état-major andalou. Toujours selon Gerard Romero, le transfert de Jules Koundé pourrait se faire pour une somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros plus un joueur de Barcelone. À ce petit jeu, c'est Memphis Depay qui pourrait faire partie de la transaction pour faire venir Koundé. L'attaquant néerlandais a déjà été proposé à Tottenham, mais n'est visiblement pas emballé à l'idée de rejoindre le club du Nord de Londres.

Barça Mercato : Le FC Barcelone peut dire merci à Kalidou Koulibaly

S'il parvient à accueillir Jules Koundé, le Barça pourra probablement remercier Kalidou Koulibaly. En effet, le roc sénégalais, qui est également une cible des Blaugranas, va très probablement s'engager avec Chelsea. Les Blues concurrençaient les Catalans pour Koundé, mais si Koulibaly s'envole pour la capitale anglaise, cela laissera une voie royale au club catalan pour conclure le transfert de l'international français.

Bien qu'il soit en bonne voie au vu de l'accord existant entre le Barça et le joueur sévillan, le transfert de Jules Koundé vers Barcelone va dépendre à la fois de la flexibilité des dirigeants andalous, réputés durs en affaire, et qui ne braderont pas leur joyau, et de la capacité des Blaugranas à gérer leurs indésirables ou ceux qui sont suceptibles de partir, comme par exemple Frenkie de Jong. Le Barça doit alléger sa masse salariale pour accueillir de nouvelles recrues, dont Jules Koundé pourrait prochainement faire partie.