OGC Nice Mercato : Le Gym prend une énorme décision pour Thuram

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 20:28

OGC Nice Mercato : Après avoir bouclé la venue de Yann Sommer, les Aiglons seraient intéressés par un international français qui évolue en Bundesliga.

OGC Nice Mercato : Le Gym veut poursuivre son mercato

Les Aiglons vont payer la modique somme de 2,5 millions d’euros au Borussia Mönchengladbach pour Yann Sommer. Après avoir bouclé le transfert du gardien international suisse, l’OGC Nice veut surfer sur cette bonne dynamique en recrutant d’autres renforts. Les Niçois aimeraient de nouveau faire affaire avec le club allemand en recrutant un international français.

En effet selon L'Équipe, l’OGC Nice est intéressé par Marcus Thuram. L’international français est très apprécié par Lucien Favre et Jean-Pierre Rivère. La situation contractuelle de l’ancien guingampais pourrait faciliter la transaction. À un an de la fin de son contrat, les dirigeants du Borussia seraient bien inspirés de vendre le natif de Turin pour éviter un départ libre à l’été 2023. Une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre le club allemand de céder l’international français. Les Aiglons qui cherchent à se renforcer dans ce secteur pourraient passer à l’action dans les prochains jours. Marcus Thuram verrait d’un bon œil un retour en Ligue 1 à quelques mois de la Coupe du Monde.

L'OGC Nice Mercato : Le Gym prêt à réunir les frères Thuram

L’OGC Nice pourrait compter deux des fils de Lilian Thuram dans son effectif en cas de signature de Marcus Thuram cet été. L’avenir de Khéphren Thuram a été scellé par Lucien Favre à son arrivée et l’association entre les deux frères pourraient faire des étincelles. Le recrutement du buteur permettrait à l’OGC Nice d’enrôler un espoir qui a toujours une grosse marge de progression.

Marcus Thuram est compatible avec le projet Ineos et sa venue serait un signal fort des ambitions grandissantes du Gym. Reste à savoir si les Aiglons trouveront un deuxième accord avec le Borussia Mönchengladbach après Yann Sommer.