SRFC Mercato : L'énorme aveu d'un crack après son départ au Bayern

Publié par Ange A. le 19 novembre 2022 à 23:08

Attaquant formé au Stade Rennais, Mathys Tel a quitté le SRFC cet été pour le Bayern Munich. Il est revenu sur son départ en Allemagne.

Le Stade Rennais a enregistré d’importants mouvements lors de la dernière fenêtre des transferts. Dans le sens des départs, le SRFC a notamment réalisé de belles affaires. Le club breton a cédé Nayef Aguerd contre 35 millions d’euros à West Ham United. Outre ce transfert, la direction de Rennes a également bouclé la vente de son prometteur Mathys Tel. Le départ de l’avant-centre tout juste âgé de 17 ans a rapporté près de 30 millions d’euros aux Rouge et noir. La pépite rennaise découvre la Bundesliga cette saison avec le Bayern Munich. Il s’est engagé avec le Rekordmeister jusqu’en 2025. Interrogé par Sport 1, l’ancien Rennais n’a pas caché sa satisfaction suite à son transfert.

SRFC Mercato : Mathys Tel aux anges avec le Bayern Munich

Le joueur formé au Stade Rennais se réjouit de son choix de carrière. Mathys Tel est notamment ravi de pouvoir progresser auprès de joueurs de classe mondiale. Il ne nourrit aucun regret suite à son départ du SRFC. « Je n’ai vraiment pas à me plaindre. Je suis content de mon temps de jeu jusqu'à présent. Je suis ici avant tout pour apprendre et grandir. J’ai certainement encore beaucoup à apprendre, mais au cours de ces semaines, j’ai fait d’énormes progrès dans les domaines techniques et tactiques et je suis devenu plus mature. Lorsque vous vous entraînez chaque jour avec des joueurs de haut niveau, vous vous développez beaucoup plus rapidement », a confié l’ancienne pépite de Rennes.

Du haut de ses 17 ans, Mathys Tel impressionne déjà en Bavière. Malgré son faible de temps de jeu (347 minutes en 12 rencontres), le natif de Sarcelles compte 4 réalisations cette saison. De quoi enthousiasmer le club allemand.