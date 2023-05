Trois joueurs de l'OL ont été convoqués par Bernard Diomède pour disputer le tournoi Maurice Revello. Saël Kumbedi fait partie de la liste.

OL : Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui convoqués avec la FFF

Trois joueurs de l'Olympique Lyonnais ont été convoqués en Equipe de France par Bernard Diomède pour disputer une compétition importante. Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui ont été appelés par le sélectionneur pour disputer le tournoi Maurice Revello, anciennement tournoi de Toulon.

L'OL devrait laisser filer Mamadou Sarr et Justin Bengui, mais Saël Kumbedi, déjà retenu pour la Coupe du Monde U20, pourrait également manquer ce tournoi réservé aux U18. Le rassemblement de l'Equipe de France est en effet prévu le 1er juin, mais les Lyonnais disputent leur dernier match de la saison face à Nice le 3 juin.

Laurent Blanc est déjà privé de Dejan Lovren et Sinaly Diomandé en défense, et pourrait demander à garder Saël Kumbedi pour cette dernière rencontre de la saison. Le latéral droit pourrait tout de même être libéré vu le manque d'enjeu du match, alors que l'OL a quasiment dit adieu à une qualification en Coupe d'Europe.

La France vise un 14e titre

Mamadou Sarr, qui a disputé son premier match en professionnel samedi dernier face à Reims (3-0), devrait pouvoir disputer le tournoi qui débutera le 5 juin. Il sera accompagné par le gardien de la réserve lyonnais Justin Bengui.

La France est le tenant du titre mais également le pays sacré le plus de fois au tournoi Maurice Revello. Pour cette 49e édition, les jeunes espoirs français viseront un 14e titre dans la compétition et débuteront leur tournoi le 5 juin face à l'Arabie saoudite. Ils affronteront également le Venezuela et le Costa Rica dans le groupe A.

Pour ce tournoi, Bernard Diomède a convoqué du beau monde avec notamment la présence de Mathys Tel (Bayern Munich), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Désiré Doué (Stade Rennais) ou encore Warren Zaïre-Emery (PSG).