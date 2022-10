Golden Boy 2022 : Barça, Paris SG, Real, découvrez les 20 finalistes !

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 12:07

En marge de la remise du Ballon d'Or, le trophée du Golden Boy va être remis au meilleur jeune de la saison. Découvrez la liste des 20 finalistes.

Golden Boy 2022 : Un joueur du PSG, trois joueurs du Barça !

Qui succédera au Barcelonais Pedri au trophée du Golden Boy ? Cette saison encore, de nombreux jeunes de moins de 21 ans ont explosé à la face du monde et la concurrence s’annonce rude. Si certains wonderkids comme Eduardo Camavinga, Jude Bellingham ou encore Ansu Fati sont habitués à apparaître dans cette liste, pour d’autres joueurs, il s'agira d'une grande première, comme l’ancien crack du Stade Rennais, Mathys Tel.

Ce vendredi, le média italien Tuttosport a publié la liste des 20 finalistes du Golden Boy, où figurent notamment deux Français et un joueur de Ligue 1. Le Barça et le Bayern Munich sont les deux clubs avec le plus de représentants (3 chacun).

La liste du Golden Boy 2022 :

1. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

2. Antonio Silva (Benfica)

3. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

4. Eduardo Camavinga (Real Madrid)

5. Fabio Carvalho (Liverpool)

6. Ansu Fati (FC Barcelone)

7. Gavi (FC Barcelone)

8. Wilfried Gnonto (Leeds United)

9. Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

10. Josko Gvardiol (RB Leizpig)

11. Fabio Miretti (Juventus)

12. Jamal Musiala (Bayern Munich)

13. Nico (Valence CF)

14. Nuno Mendes (PSG)

15. Pedri (FC Barcelone)

16. Giorgio Scalvini (Atalanta)

17. Benjamin Sesko (RB Salzbourg)

18. Mathys Tel (Bayern Munich)

19. Destiny Udogie (Udinese)

20. Nicola Zalewski (AS Rome)