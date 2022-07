Stade Rennais Mercato : 20M€, un gros deal dans les tuyaux au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 10:45

Stade Rennais Mercato : L’un des grands clubs d’Europe et du monde insiste pour un crack du SRFC, qui ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Stade Rennais Mercato : Le Bayern prêt à revenir à la charge pour un attaquant du SRFC

Bruno Genesio et le Stade Rennais pourraient perdre un attaquant prometteur sur ce mercato estival. Après avoir rejeté une première proposition à 7 millions d'euros, le SRFC devrait s'attendre à une relance du Bayern Munich dans les prochains jours pour Mathys Tel. Considéré comme un futur crack à seulement, l’attaquant de 17 ans fait partie des priorités estivales du club allemand.

En effet, le média munichois Sport1 assure que les négociations sont loin d’être rompues entre les dirigeants bavarois et leurs homologues rennais après l’échec de la première tentative du champion de Bundesliga. Les discussions se poursuivent bien au contraire et le Bayern Munich s’apprêterait à faire une nouvelle offre pour tenter de s’attacher les services de Mathys Tel. De son côté, le SRFC n’entend pas brader son joyau français.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC réclame 20M€ pour Mathys Tel

Grand artisan de la victoire de l'équipe de France lors de l'Euro U17, Mathys Tel est suivi par le Bayern Munich depuis longtemps et ses prestations lors de ce tournoi ont davantage convaincu l’ogre allemand de miser sur lui pour l’avenir. Surtout si Robert Lewandowski venait effectivement à quitter le club cet été.

D’ailleurs, Sport1 précise que Tel aurait d’ores et déjà son accord verbal à Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, et aurait également informé sa direction de son souhait de rejoindre le champion allemand. Qu’à cela ne tienne. Le SRFC ne compte pas brader le natif de Sarcelles et exigerait désormais une enveloppe de 20 millions d’euros pour le laisser partir alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Reste maintenant à savoir si le Bayern sera prêt à signer un chèque d’un tel montant dans ce dossier.

Affaire à suivre…