Stade Rennais Mercato : Un gros départ dans les tuyaux au SRFC ?

Publié par Ange A. le 15 juillet 2022 à 04:25

Stade Rennais Mercato : Le SRFC pourrait enregistrer le départ d’un cadre à qu’il ne reste qu’un an de contrat durant cet été.

Stade Rennais Mercato : Un cadre sur le départ au SRFC ?

Qualifié pour la Ligue Europa cette saison, le Stade Rennais se montre assez timide sur le marché des transferts. Le SRFC n’a jusqu’ici signé que Steve Mandanda comme renfort. Dans le sens des départs, Rennes devrait céder Alfred Gomis, dont la place de titulaire reviendra à l’ancien portier marseillais. Le club breton n’a bouclé qu’une seule vente. Le transfert de Nayef Aguerd vers West Ham a rapporté 35 millions d’euros aux Rouge et noir. Lesquels pourraient enregistrer un autre départ important cet été. À un an de l’expiration de son contrat, Benjamin Bourigeaud pourrait en effet quitter la Bretagne cet été. Une tendance encore confirmée par L’Équipe. Le site du quotidien sportif assure que le milieu offensif dispose d’une belle cote sur le marché des transferts.

Du beau monde se bouscule pour Bourigeaud

Au vu de sa saison et de sa situation contractuelle, le milieu offensif du Stade Rennais ne manquera pas d’offre cet été. Lors de la précédente campagne, Benjamin Bourigeaud a inscrit 12 buts et délivré 16 passes décisives en 48 rencontres. Raison pour laquelle le milieu âgé de 28 ans est l’un des éléments les plus convoités de l’effectif de Bruno Genesio. Le milieu du SRFC est courtisé en Premier League et en Serie A. Un intérêt de la Fiorentina est notamment évoqué. Mais aucun des prétendants de l’ancien Lensois n’est encore passé à l’offensive jusqu’ici.

De son côté, la direction du Stade Rennais souhaite prolonger le contrat de Bourigeaud. Mais la source précise qu’une prolongation ne figure pas parmi les priorités de l’intéressé. Après la Ligue 1, l’ancien Sang et Or pourrait donc partir relever un nouveau challenge à l’étranger. Sa valeur marchande est estimée 18 millions d’euros sur Transfermarkt.