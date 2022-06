Stade Rennais Mercato : Officiel, le SRFC boucle une opération à 35M€

Publié par Dylan le 20 juin 2022 à 13:49

Stade Rennais Mercato : Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ, un cadre du SRFC va découvrir la Premier League du côté de West Ham.

Stade Rennais Mercato : Nayef Aguerd rejoint officiellement West Ham

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le défenseur marocain Nayef Aguerd a officiellement rejoint West Ham en Premier League. Le club londonien l'a annoncé ce lundi via un communiqué sur son compte Twitter. « Le joueur de 26 ans rejoint les Hammers du club français de Ligue 1 de Rennes pour un contrat de cinq ans et ajoute encore plus de qualité et de profondeur à l'équipe de David Moyes. Il portera le maillot numéro 27 », peut-on lire dans le communiqué.

Le défenseur central rejoint ainsi un club ambitieux, qui retrouve des couleurs depuis plusieurs saisons grâce à son coach David Moyes. 7e de la Premier League cette saison, West Ham vient aussi de clôturer une belle épopée en Europa League avec une demi-finale à la clé. Jusqu'ici, Nayef Aguerd n'avait connu que la Ligue 1 parmi les cinq grands championnnats européens, passant par Dijon puis le SRFC. L'international marocain (19 sélections, 1 but) sera apparu à 90 reprises au total en Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC empoche 35 millions d'euros

Pour ce transfert, les Hammers auront dépensé 35 millions d'euros bonus inclus. Le SRFC va donc récupérer cette somme qui servira sans doute à trouver un remplaçant à Nayef Aguerd. Cette saison, le taulier de 26 ans aura disputé 31 matchs de Ligue 1 (sur 38 possibles) et 4 de Ligue Europa Conférence avec les Bretons, ce qui montre toute son importance au sein de l'équipe dirigée par Bruno Genesio.

Acheté 4 millions d'euros au Dijon FCO en 2020, les Bretons ont réalisé une jolie plus-value pour Nayef Aguerd. Le défenseur central devrait avoir beaucoup de concurrence à West Ham, notamment avec Kurt Zouma, Issa Diop, Craig Dawson ou encore Angelo Ogbonna. Selon les informations du Daily Star, le SRFC aurait déjà trouvé le successeur d'Aguerd avec Pape Abdou Cissé, ancien de l'ASSE, désormais à l'Olympiakos.