OL Mercato : Real, Perez veut jouer un mauvais tour à Textor

OL Mercato : Intéressé par une pépite brésilienne, le Real Madrid pourrait contrecarrer les plans d’avenir de John Textor.

OL Mercato : John Textor pousse pour une signature en attaque

L’Olympique Lyonnais est passé sous pavillon américain avec l’entrée dans son capital de John Textor. Le nouvel actionnaire majoritaire de l’ OL dispose également de parts importantes à Crystal Palace. Il est aussi le propriétaire du club brésilien de Botafogo. Comme le révèle la presse brésilienne, Lyon pourrait bénéficier de l’accord avec Textor pour accueillir une pépite brésilienne. O Globo indique que le nouvel actionnaire lyonnais souhaite prolonger le contrat de Matheus Nascimento. Le bail de l’attaquant de Botafogo expire en 2023.

Dans sa proposition, l’homme d’affaires américain proposerait à l’avant-centre de 18 ans un prêt de trois mois en Europe chaque saison. Dernière acquisition de Textor, Lyon pourrait donc voir débarquer cette pépite dans les prochains mois. À condition qu’elle prolonge son contrat avec son club formateur. Seulement, John Textor devra composer la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Le Real intéressé par Matheus Nascimento

Le journal AS indique que Matheus Nascimento a également tapé dans l’œil du Real Madrid. Recruteur des Merengues en Amérique du sud, Juni Calafat est séduit par le profil du joueur de Botafogo. Après avoir réussi à signer Vinicius Junior, Rodrygo et Federico Valverde, il souhaiterait voir Nascimento sous la mythique tunique blanche. Dans ce sens, il pousse pour la non-prolongation du contrat de l’international U20 auriverde.

Une grosse bataille se profile donc entre le nouvel actionnaire de l’Olympique Lyonnais et le champion d’Europe en titre. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du jeune brésilien qui est bien parti pour vivre une première expérience sur le Vieux continent. En attendant de voir plus clair sur son avenir, il compte 7 buts et une passe décisive sur la campagne en cours.