OM Mercato : Marseille revient à la charge pour un buteur algérien

Publié par Timothée Jean le 15 juillet 2022 à 21:45

OM Mercato : Souhaitant renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a réactivé une ancienne piste menant à un attaquant algérien.

OM Mercato : Pablo Longoria insiste pour Adam Ounas

Le mercato estival risque d’être chaud à l’Olympique de Marseille, qui prévoit une véritable refonte de l’effectif. Après les départs successifs de Steve Mandanda et Nemanja Radonjic, le club phocéen travaille en coulisse pour recruter de nouveaux renforts à des postes clés. Si le défenseur congolais Chancel Mbemba est déjà à Marseille pour signer son contrat, d’autres renforts de tailles sont attendus, notamment en attaque.

En effet, les dirigeants de l’ OM se cherchent un nouvel attaquant de couloir. Et pour ce faire, ils ont les yeux tournés vers la Serie A. Ces dernières semaines, les noms de Justin Kluivert (AS Rome) et Gerard Deulofeu (Udinèse) ont circulé avec insistance dans la cité phocéenne. Mais c’est finalement du côté de Naples que l’OM pourrait boucler une superbe affaire. Tutto Calcio assure en effet que les dirigeants de marseillais ont jeté leur dévolu sur Adam Ounas.

OM Mercato : Adam Ounas et Marseille, un mariage inévitable ?

Il faut dire que l’Olympique de Marseille est un vieux prétendant de l’international algérien. Les Phocéens avaient tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, sans succès. Cette première tentative n’a pas pour autant refroidi les ardeurs marseillaises. Selon le média transalpin, la direction de l’ OM serait revenue à la charge pour Adam Ounas avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. D’autant plus que l’ancien joueur de l’OGC Nice ne serait pas contre l’idée de faire son retour en Ligue 1.

Toutefois, si les dirigeants marseillais veulent conclure cette opération, ils devront mettre la main à la poche. L’attaquant algérien est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples. Et sa valeur marchande est fixée à environ 7 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant plus ou moins accessible pour les finances marseillaises.