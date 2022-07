OM Mercato : Gros revirement pour la succession de Steve Mandanda

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2022 à 15:12

OM Mercato : À la recherche d’un nouveau gardien pour combler le vide laissé par Steve Mandanda, l’Olympique de Marseille aurait carrément changé ses plans.

OM Mercato : Pablo Longoria snobe un portier portugais

Hier, le célèbre supporter Thierry Mode, également connu sous le nom de « Titi c’est toi le boss » sur les réseaux sociaux, annonçait que l’Olympique de Marseille avait bouclé le transfert d’un gardien de but portugais pour épauler Pau Lopez. Après avoir été le premier à annoncer la signature de Chancel Mbemba, l’irréductible fan de l’Olympique de Marseille assurait donc que le successeur de Steve Mandanda viendrait du pays de Cristiano Ronaldo. Une info confirmée par A Bola, qui précise que l’OM serait en course pour André Ferreira, le dernier rempart de Paços de Ferreira, estimé à seulement 1,5 million d’euros par sa direction. Cependant, cette piste ne serait pas la préférée de Longoria et son entraîneur Igor Tudor.

OM Mercato : Ruben Blanco vient pour remplacer Mandanda

En quête d’un remplaçant à Steve Mandanda, la direction de l’Olympique de Marseille s’active pour trouver celui qui suppléera Pau Lopez. Et Pablo Longoria pourrait bien avoir déjà trouvé l’oiseau rare. En effet, le journal L’Équipe assure ce dimanche que le successeur de Jorge Sampaoli aurait validé la piste menant à Ruben Blanco. Le quotidien sportif explique notamment que le profil du portier du Celta Vigo plaît énormément à Igor Tudor.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international espagnol de 26 ans a déjà disputé 126 matches de Liga. Toujours selon la même source, le Celta Vigo ne serait pas fermé à l’idée de le céder en prêt, mais après lui avoir trouvé un remplaçant. Si le Portugais André Ferreira était annoncé, l’Espagnol Ruben Blanco pourrait finalement débarquer pour prendre la place laissée vacante depuis le départ à Rennes de Steve Mandanda.

Affaire à suivre donc…