OM Mercato : Flash ! Longoria tient le successeur de Mandanda !

OM Mercato : Après avoir libéré Steve Mandanda, qui s’est engagé avec le Stade Rennais, Pablo Longoria aurait déjà identifié son successeur à Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria cherche un nouveau gardien de but

Avec le départ de Steve Mandanda pour le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille se trouve dans l’obligation de recruter un nouveau gardien de but capable de concurrencer Pau Lopez la saison prochaine. Après les arrivées d’Isaak Touré et de Chancel Mbemba, en plus de celle de Samuel Gigot annoncé l’hiver dernier, les dirigeants du club marseillais veulent désormais accélérer sur la quête du successeur de Mandanda.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le vice-champion de France souhaitant disposer de deux portiers de haut niveau pour faire bonne figure dans cette compétition continentale. Si les noms de Matt Turner (Arsenal), Paul Bernardoni (Angers), Benjamin Lecomte (AS Monaco), Anatoliy Trubin (Shakhtar) ont été associés aux Phocéens, un célèbre supporter de l’OM a fait une importante révélation sur la succession de Steve Mandanda à Marseille.

OM Mercato : Après Mbemba, Titi annonce le successeur de Mandanda

En effet, selon le célèbre supporter Thierry Mode, également connu sous le nom de « Titi c’est toi le boss » sur les réseaux sociaux, Pablo Longoria aurait déjà réglé la succession de Steve Mandanda. Titi assure notamment qu’un gardien de but portugais devrait débarquer prochainement sur la Canebière pour épauler Pau Lopez. Après avoir été le premier à annoncer la signature de Chancel Mbemba, l’irréductible fan de l’Olympique de Marseille n’a pas dévoilé l’identité de cette recrue tant attendue.

Mais selon A Bola, l’OM serait en tête de la course pour recruter le gardien André Ferreira. Une piste qui correspond parfaitement aux critères de piste à bas coût privilégiée par Longoria pour remplacer Steve Mandanda, à en croire L’Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le dernier rempart de Paços de Ferreira est disponible pour seulement 1,5 million d’euros.

Affaire à suivre donc…