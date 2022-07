PSG Mercato : Kimpembe s’en va, une nouvelle star à Paris mardi ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 juillet 2022 à 19:20

PSG Mercato : En froid avec la nouvelle direction sportive, Presnel Kimpembe pourrait quitter le Paris SG cet été. Une nouvelle star pourrait le remplacer.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe proche d’un départ

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe pourrait briser le coeur des supporters parisiens en signant dans un autre club. En effet, selon les dernières informations divulguées sur les réseaux sociaux par le journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants du club de la capitale et leurs homologues de Chelsea sont actuellement en négociations pour tenter de conclure le transfert du défenseur central de 26 ans.

Toujours selon la même source, les deux parties ne sont plus très loin de trouver un terrain d’entende autour d’un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros. Conscient du probable départ de Kimpembe, Luis Campos aurait décidé d’accélérer sur sa priorité estivale en défense.

PSG Mercato : Réunion décisive pour le transfert de Milan Skriniar

D’après les renseignements divulgués ce dimanche par La Gazzetta dello Sport et Tuttosport, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan devraient se rencontrer mardi pour tenter de rapprocher leurs positions dans le dossier Milan Skriniar. Les sources italiennes assurent que les dirigeants milanais espèrent même une relance parisienne dès ce lundi, avec l’espoir d’une vraie accélération au cours de cette semaine. Tuttosport explique qu’avec la possible vente de Presnel Kimpembe à Chelsea, le Champion de France pourrait rehausser son offre à 65 millions d’euros.

Ce montant pourrait même atteindre 70 millions d’euros avec le jeu des bonus. Beppe Marotta et Piero Ausilio devraient donc prochainement rencontrer Luis Campos et Antero Henrique pour régler définitivement le dossier Skriniar. D’autant que l’international slovaque de 27 ans dispose déjà d’un accord contractuel avec les Rouge et Bleu sur la base d’un engagement de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec à la clé un salaire de 9 millions d’euros annuels, bonus compris.

Affaire à suivre…