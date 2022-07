OM Mercato : Longoria proche d’un nouveau coup retentissant

Publié par Ange A. le 18 juillet 2022 à 09:43

OM Mercato : L’Olympique de Marseille devrait passer la deuxième pour son recrutement. Des renforts sont annoncés cette semaine.

OM Mercato : Nouvelles signatures imminentes à Marseille

Dauphin du PSG la saison dernière, l’Olympique de Marseille va signer son retour en Ligue des champions cette année. Nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor entend disposer d’un effectif compétitif pour réaliser une bonne campagne en C1. Dans ce sens, le mercato de Marseille devrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochains jours. Après la signature de Chancel Mbemba, d’autres renforts sont annoncés à l’ OM. Selon La Provence, au moins deux recrues devraient être officialisées en cours de semaine.

Pablo Longoria espère notamment boucler l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Recruter à ce poste est une priorité depuis le départ de Steve Mandanda au Stade Rennes. Le nom du portier du Celta Vigo Ruben Blanco circule depuis quelques heures. Le gardien espagnol est parti pour jouer le rôle de doublure de son compatriote Pau Lopez. Le président marseillais devrait également signer de nouveaux latéraux. Jonathan Clauss (RC Lens) et Nuno Tavares (Arsenal) devraient venir renforcer les couloirs de Marseille.

OM Mercato : La tendance se confirme pour Longoria

Lors de la présentation d’Igor Tudor, Pablo Longoria avait annoncé de nouveaux renforts d’ici la clôture du mercato. Une tendance encore confirmée ces dernières heures par Jacques Cardoze. Après avoir démenti son départ de l’ OM, le directeur de la communication de Marseille, a assuré que plusieurs signatures seront bouclées cet été. Il demande juste de la patience au peuple olympien. « La consigne et le mot d’ordre, c’est d’être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties. Ça peut aller très vite, c’est un marché d’opportunité », a rassuré Jacques Cardoze interrogé sur BFM Marseille.