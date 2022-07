OM Mercato : C’est fait, un accord conclu pour Amine Harit !

Publié par Timothée Jean le 18 juillet 2022 à 11:43

OM Mercato : L’Olympique de Marseille devra tirer un trait sur le retour d’Amine Harit. L’attaquant de Schalke se dirige vers une autre destination.

OM Mercato : Amine Harit se rapproche de la Turquie

Le mercato estival s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui prévoit de boucler plusieurs signatures dans les jours à venir. Pour le moment, la direction de l’ OM est parvenue à boucler trois nouvelles recrues cet été et tente de faire venir de nouveaux renforts de haut standing. Les dirigeants marseillais ont tout tenté pour rapatrier William Saliba en Ligue 1, mais ces derniers se sont heurtés au refus catégorique d’Arsenal dans ce dossier.

En parallèle, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, et ses équipes plancheraient toujours sur la piste Amine Harit. Auteur d’une belle fin de saison sous le maillot phocéen, le milieu offensif marocain est retourné à Schalke 04, son club propriétaire. Les dirigeants marseillais ont alors repris les négociations avec leurs homologues allemands en vue de conclure un nouveau prêt pour le joueur de 25 ans. Mais là encore, tout ne se déroule pas comme prévu.

La direction du Schalke 04 privilégie en effet un transfert sec pour son jeune attaquant et reste inflexible dans les négociations. D’ailleurs, les dirigeants allemands semblent avoir trouvé une nouvelle porte de sortie pour leur joueur. Ce dernier, après un passage intéressant à Marseille, semble proche de poser ses valises en Turquie.

OM Mercato : Accord entre Schalke et Galatasaray pour Amine Harit

Le média turc Sabah Spor1 assure en effet que Galatasaray est tombé d’accord avec Schalke 04 pour le transfert d’Amine Harit. L’affaire serait déjà réglée entre les deux écuries, il ne resterait plus qu’à convaincre l’ancien Nantais de rejoindre le championnat turc dans les prochains jours. La source estime même qu’un dénouement heureux est proche d’être conclu entre les différentes parties, au détriment de l’ OM. Les dirigeants phocéens devront donc rapidement tirer un trait sur ce dossier et se tourner vers de nouvelles cibles plus accessibles.