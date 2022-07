AS Monaco Mercato : Un crack de l'ASM pisté par des cadors italiens

Publié par Thomas G. le 19 juillet 2022 à 00:43

AS Monaco Mercato : Étincelant la saison dernière, un joyau français de l'ASM pourrait débarquer en Serie A dès cet été. Il est suivi par plusieurs cadors.

AS Monaco Mercato : Un défenseur sur le départ de l'ASM

Les Monégasques ont entamé un nouveau chapitre de leur projet à l’intersaison. L’objectif est de redevenir un club qui compte en France et sur la scène européenne. Dans cette optique, le club de la Principauté a entrepris de réaliser un grand mercato. Après avoir enrôlé Takumi Minamino, l’ASM a recruté l’attaquant international suisse, Breel Embolo. Avant ses arrivées, l’AS Monaco avait bouclé la vente d’Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros. Une somme conséquente qui permet au club du Rocher de pouvoir se renforcer sans être inquiété. En parallèle du recrutement de nouveaux renforts, l’ASM pourrait de nouveau renflouer ses caisses avec la vente d’un deuxième prodige.

Selon SportItalia , l’AC Milan et la Juventus sont intéressés par le profil de Benoît Badiashile. Les deux cadors italiens souhaitent se renforcer en défense et sont en mesure de répondre aux attentes monégasques. Les Juventini et les Rossoneri sont disposés à payer 45 millions d’euros pour recruter Benoît Badiashile. L’AC Milan souhaite remplacer Simon Kjaer qui revient de sa longue blessure. La Juventus veut engager le défenseur français pour pallier au départ de Matthijs de Ligt. La concurrence entre les deux clubs italiens pourrait donner lieu à des enchères qui feraient le bonheur de l’ASM.

AS Monaco Mercato : Badiashile réfléchit à son avenir

À 21 ans, Benoît Badiashile serait ouvert à un départ à l’étranger pour connaître une nouvelle expérience. En parallèle, le défenseur formé à Monaco rêverait de découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur. En cas de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’ASM aurait une chance de garder sa pépite une saison de plus. L’avenir de Benoît Badiashile dépend donc du parcours européen de l’AS Monaco qui sera confronté à un adversaire coriace. Les Monégasques sont fixés, suite au tirage au sort du 3e tour préliminaire, l'ASM sera opposé au PSV Eindhoven.