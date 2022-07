Stade de Reims Mercato : 20M€, le SDR sur un autre coup après Ekitike

Publié par ALEXIS le 18 juillet 2022 à 12:40

Stade de Reims Mercato : Un quatrième club espagnol s’est mis sur les rangs pour recruter le gardien de but N°1 des Rémois, dont le contrat expire en 2023.

Stade de Reims Mercato : Le Celta Vigo veut aussi Pedrag Rajkovic

Le Stade de Reims a recruté un nouveau gardien de but cet été. Arrivé libre d’Austria Vienne, Patrick Pentz s’est engagé avec le club champenois pour trois saisons, jusqu’en juin 2025. Une arrivée qui ouvre officiellement le dossier du départ de Pedrag Rajkovic (26 ans). Le portier titulaire du SDR est en effet dans sa dernière année de contrat. Et il ne manque pas de courtisans. L’international serbe (28 sélections) est convoité par trois clubs espagnols : le FC Séville, Valence et Villarreal depuis l’ouverture du mercato. À la recherche d’un gardien de but, le Celta Vigo s’est aussi positionné pour tenter de recruter le dernier rempart du Stade de Reims, d’après les informations de Estadio Deportivo.

Stade de Reims Mercato : Le SDR réclame 20 M€ pour son gardien de but

Vu l’intérêt de plusieurs clubs pour leur gardien de but, les dirigeants rémois se montrent très exigeants. Alors que le contrat du Serbe prend fin en juin 2022, le club marnais réclamerait 20 M€ pour le céder. Mais le Celta Vigo ne l’entend pas de cette oreille. Bien au contraire, le club galicien veut s’appuyer sur le fait que Pedrag Rajkovic n’a plus qu’un an de bail, pour faire baisser son tarif. La valeur actuelle du gardien de but du Stade de Reims est de 9 M€. Et c’est autour de ce montant que ses prétendants souhaiteraient négocier son transfert.

La saison dernière, Pedrag Rajkovic a joué 37 des 38 matches de Ligue 1 en entier. En trois saisons sous le maillot des Rouge et Blanc, il totalise 106 matches. Rajkovic est un cadre de l'équipe de l'équipe d'Oscar Garcia, que les dirigeants n’ont pas l’intention de brader.