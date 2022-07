Angers SCO Mercato : Le SCO officialise l'arrivée d'un défenseur

Publié par Anthony le 19 juillet 2022 à 11:00

Angers SCO Mercato : Présent depuis vendredi à la Baumette, Angers vient d'officialiser l'arrivée du nouveau défenseur au sein du club.

Angers SCO Mercato : Ilyes Chetti vient renforcer le couloir gauche

Ilyes Chetti est désormais un joueur angevin. Il est présent à la Baumette depuis vendredi dernier et a assisté dans les tribunes au match amical contre Laval. Bien qu'il était contacté par plusieurs clubs de Ligue 1, le latéral gauche vient d'officialiser son contrat aujourd'hui et s'est engagé jusqu'en 2026. L'Algérien va découvrir pour la première fois l'Europe et le championnat français dans une équipe habituée à l'lite.

Formé dans sa terre natale au sein de l'USM Annaba, il a débuté sa carrière chez lui en Algérie avec le club d'US Chaouia qu'il rejoint à 17 ans. C'est à JS Kabilye qu'il prend ses marques, il dispute 47 rencontres et trouve deux fois le chemin des filets. Titulaire pour la finale de la Coupe d'Algérie avec son club en 2018, il ne parvient pas à remporter la finale. C'est en 2019 que le jeune joueur va pouvoir briller. Il rejoint l'Espérance Tunis et dispute 75 matches et remporte le championnat les trois années consécutives et découvre la Ligue des Champions Africaine. Il se fait connaître aux yeux de tous lorsque qu'il est sélectionné par son pays pour la Coupe Arabe où il dispute les six matchs et remporte le tournoi.

Angers SCO Mercato : Le SCO continue d'améliorer sa défense

Angers SCO fait partie des clubs de Ligue 1 à avoir encaissé le plus de buts la saison passée lors du championnat de Ligue 1. 55 buts encaissés en 38 matches, le club angevin veut y remédier avec à ce mercato en renforçant sa défense. Le SCO a déjà recruté Ilyes Chetti pour le flanc gauche, le défenseur central Miha Blazic arrivé libre en provenance de Ferencvaros. Cédric Hountondji recruté hier en provenance de Clermont Foot et la possible arrivée d'Halid Sabanovic pour reformer totalement la défense du SCO.