OM Mercato : Après Luis Suarez, un milieu se rapproche de Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2022 à 13:34

OM Mercato : Après avoir acté le transfert de Luis Suarez, l’Olympique de Marseille est proche de boucler l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain.

OM Mercato : Jordan Veretout se rapproche de Marseille

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur son banc de touche, l’Olympique de Marseille a visiblement décidé d’accélérer son mercato estival. Malgré ses difficultés financières, le club phocéen se montre très ambitieux sur le marché des transferts. La direction de l’Olympique de Marseille vient d’ailleurs d'annoncer un accord total avec le Grenade CF pour le transfert de Luis Suarez. Le jeune attaquant colombien est attendu ce mardi dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, il va devenir la quatrième recrue estivale des Phocéens après les arrivées de Samuel Gigot, Isaac Touré et Chancel Mbemba.

Toutefois, l’ OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club phocéen est également sur le point de finaliser d’autres arrivées. Outre le dossier Jonathan Clauss, qui serait proche de débarquer Marseille, les dirigeants marseillais s’activent pour faire venir un nouveau milieu de terrain en toute discrétion. À la recherche du digne successeur de Boubacar Kamara depuis des mois, les Phocéens ont jeté leur dévolu sur Jordan Veretout et semblent bien partis pour boucler sa signature.

OM Mercato : Les négociations avancent pour Jordan Veretout

L’Équipe explique en effet que les négociations entre l’ OM et l’AS Rome ont repris et que les positions entre les différentes parties se rapprochent de plus en plus. Au point où un accord pour le transfert de Jordan Veretout pourrait être conclu dans les prochains jours. Toujours selon le quotidien sportif, le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor aurait de plus donné son feu vert pour son recrutement.

Les dirigeants de l’ OM vont donc intensifier les négociations en vue de boucler le transfert de l’ancien Nantais, même si les exigences de l’AS Rome sont toujours aussi strictes. Le club romain attendrait toujours un chèque d’environ 15 millions d’euros pour acter le départ de son milieu de terrain défensif. Les discussions se poursuivent pour faire baisser son prix.