Stade Rennais Mercato : Le SRFC officialise un transfert en attaque !

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 14:04

Stade Rennais Mercato : Dans sa volonté d'offrir un vent nouveau à son effectif, le SRFC a officialisé le transfert d'un jeune attaquant vers la Suisse.

Stade Rennais Mercato : Andy Diouf officiellement transféré à Bâle

Les lignes devraient bouger cet été au Stade Rennais. En attendant l’incorporation de défenseurs centraux dans l’effectif, Florian Maurice travaille sur un dégraissage massif du groupe de Bruno Genesio, dans l’optique de libérer de l’espace mais aussi d’offrir du temps de jeu à certains jeunes. Après Junior Kadile, parti à Famaliçao la semaine dernière pour un deuxième prêt consécutif, le SRFC a bouclé lundi soir le transfert d’un autre attaquant.

Comme annoncé sur ses réseaux sociaux, le club breton a transféré Andy Diouf au FC Bâle pour un prêt d’un an avec option d’achat. Barré par la forte concurrence dans l’entrejeu, le milieu offensif de 19 ans va ainsi regagner du temps de jeu dans le championnat suisse, où il sera dirigé par une ancienne figure des Rouge et Noir, Alexander Frei. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Andy Diouf dévoile que l’ancien serial buteur du Stade Rennais a eu un rôle clé dans sa décision finale.

« Ce qui a été le plus important, c'est le coach. Alexander Frei a joué à Rennes (52 buts entre 2003 et 2006), il connait très bien le club et il sait comment il va pouvoir me faire progresser », a indiqué l’international U19. La saison passée, le natif de Neuilly-sur-Seine a pris part à 5 rencontres de championnat sous les ordres de Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC refroidi dans le dossier Kim Min-jae

Annoncé très proche de la Bretagne, le défenseur central sud-coréen Kim Min-jae ne devrait finalement pas rallier le SRFC cet été. Outre l’offensive tardive de Naples qui semblerait faire hésiter le joueur, Rennes craindrait des sanctions de la part de la FIFA au vu du contrat demandé par le joueur. Comme révélé par le journaliste turc Ozan Zeybek, le Stade Rennais aurait mis entre parenthèses le dossier Kim Min-jae. Le club penserait se faire arnaquer par le clan du joueur au niveau du contrat et il pourrait y avoir un risque de sanctions de la FIFA en cas de signature. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir qui devront se focaliser sur d’autres pistes à ce poste.