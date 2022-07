Stade Rennais Mercato : Une terrible nouvelle tombe au SRFC !

Publié par Ange A. le 18 juillet 2022 à 10:43

Stade Rennais Mercato : Proche de signer un important renfort en défense, le SRFC serait désormais largué par un cador italien.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC vers une grosse désillusion

Le Stade Rennais s’est lancé à la quête d’un nouveau défenseur central cet été pour compenser le départ de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain a quitté Rennes pour West Ham contre 35 millions d’euros. Pour remplacer l'international marocain, Bruno Genesio a validé la piste menant à Kim Min-jae. Le défenseur sud-coréen de Fenerbahçe est une vieille connaissance de l’entraîneur rennais. Il a évolué sous ses ordres lorsque le technicien entraînait le Beijing Guoan. La direction des Rouge et Noir était proche de boucler la signature de Min-jae comme l’assurait II Mattino. Un montant de 20 millions d’euros et un contrat de quatre ans ont été évoqués. Mais ces dernières heures, Naples serait revenu dans la course au point de doubler le club breton.

Stade Rennais Mercato : Kim Min-jae finalement vers Naples ?

Gianluca Di Marzio assure que le défenseur central pourrait évoluer en Serie A la saison prochaine. Le spécialiste du mercato révèle que Naples est de nouveau en pole pour boucler le transfert de Kim Min-jae. Le club parthénopéen est en quête d’un nouveau défenseur central suite au transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea. Le départ du défenseur sénégalais a rapporté 38 millions d’euros au club italien, 3e de Serie A la saison dernière.

Outre les entrées liées au transfert de Koulibaly, le club d’Aurelio de Laurentiis dispose donc d’un autre argument de taille pour battre le Stade Rennais dans ce dossier. L’international sud-coréen pourrait en effet se laisser séduire par la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il a tour à tour découvert la Ligue Europa puis la Conference League lors de la dernière campagne avec le club stambouliote. Quatrième de Ligue 1, le SRFC va disputer la C3 cette année.