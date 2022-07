OM Mercato : Après Clauss, Longoria annonce du lourd à Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 juillet 2022 à 23:34

OM Mercato : En plus de Jonathan Clauss, la direction de l’Olympique de Marseille s’active à présent pour recruter des renforts de haut standing.

OM Mercato : Deux autres pointures attendues à Marseille

Le président de l' OM, Pablo Longoria, aime surprendre en termes de recrutement. Et cela devrait encore être le cas cet été. Après plusieurs semaines de négociations, la direction de l'Olympique de Marseille s’apprête en effet à accueillir trois nouvelles recrues. L’attaquant Luis Suarez, le gardien de but Ruben Blanco et Jonathan Clauss sont sur le point de s’engager officiellement avec le club phocéen.

Concernant le latéral droit tricolore, l’ OM semblait même très mal embarqué sur ce dossier. Puisque Manchester United et Chelsea, deux clubs britanniques dotés de ressources financières impressionnantes, étaient annoncés en pole position pour sa signature. Mais la volonté du joueur, qui souhaitait évoluer à Marseille cette saison, a tout chamboulé dans ce dossier. Les dirigeants marseillais ont lancé une ultime offensive qui a finalement fait craquer la direction du RC Lens. Jonathan Clauss, ayant obtenu le feu vert de sa direction, a atterri ce mardi à Marseille afin de finaliser les derniers détails pour son transfert. Néanmoins, l’international tricolore ne sera pas la dernière recrue de l’ OM cet été. Le club phocéen travaille même déjà pour finaliser l’arrivée de deux pointures à des postes clés.

OM Mercato : Veretout et Nuno Tavares se rapprochent de Marseille

Depuis plusieurs semaines maintenant, la direction de l’Olympique de Marseille a entamé des négociations pour s’offrir le milieu de terrain de l’AS Rome, Jordan Veretout, et le latéral gauche d’Arsenal, Nuno Tavares. Deux pistes confirmées à demi-mot par Pablo Longoria. « Veretout est un joueur de haut niveau. Nuno, il est aussi un jeune joueur à fort potentiel. Il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines », a-t-il indiqué en conférence de presse.

L’ OM devrait donc intensifier les négociations dans les jours à venir afin de boucler la signature de ces « deux joueurs de haut niveau ». En tout cas, le président marseillais reste prudent et prône de la patience sur ces pistes. « C’est un marché particulier, il faut être patient et avoir de bons moments », a-t-il ajouté. Le président Pablo Longoria reste tout de même très confiant pour l’arrivée de nouveaux renforts de taille à Marseille. Les semaines s'annoncent ainsi très mouvementées du côté de l’ OM.