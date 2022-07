Stade Rennais Mercato : Après Min-jae, un terrible coup dur se profile

Publié par Thomas le 18 juillet 2022 à 12:43

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC semble perdre du terrain dans le dossier Kim Min-jae, le club pourrait perdre une nouvelle piste chaude.

Stade Rennais Mercato : Une nouvelle désillusion se dessine au SRFC

Très discret depuis l’ouverture du marché des transferts, le SRFC travaille d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour renforcer son axe central de la défense. Impactés par le départ de Nayef Aguerd vers West Ham pour 35 millions d’euros, les Rouge et Noir ont ciblé plusieurs pointures à ce poste et semblait la semaine dernière proche d’un double coup. Courtisé par l’ OM, le Sud-Coréen Kim Min-jae est tombé d’accord avec le Stade Rennais pour une arrivée cet été. Seulement, si tout semblait bouclé entre Rennes et le joueur, une offensive tardive de Naples aurait complètement relancé le dossier. À en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, le club italien, qui va perdre Kalidou Koulibaly, serait en pole pour récupérer le défenseur du Fenerbahçe. Un coup dur pour le SRFC, qui a reçu une deuxième mauvaise nouvelle ce lundi.

D’après le journaliste Bruno Andrade, le Stade Rennais se serait vu refuser une nouvelle offre de 13 millions d’euros plus 3 millions de bonus par le Benfica Lisbonne, pour le Brésilien Morato. Courtisé depuis peu par Florian Maurice et son équipe, le défenseur central de 21 ans devrait, sauf imprévu, rester au Portugal pour parfaire sa progression.

Stade Rennais Mercato : Rencontre ce lundi entre Naples et Kim Min-jae

Le feuilleton Kim Min-jae pourrait prendre fin ce lundi. Comme annoncé par la presse italienne, le joueur sud-coréen se serait rapproché du SSC Napoli, qui a récemment fait une proposition pour l’enrôler. D’après plusieurs sources, le défenseur sud-coréen aurait une préférence pour le club de Diego Maradona, raison pour laquelle le deal avec le Stade Rennais n’est pas bouclé. Selon Gianluca Di Marzio, une rencontre est prévue aujourd’hui entre le clan du joueur et la direction napolitaine pour clore au plus vite le dossier. De mauvaise augure donc pour les Rouge et Noir qui devront se concentrer rapidement sur d’autres dossiers en défense centrale en cas d’échec pour Kim Min-jae.