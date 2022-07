OM Mercato : Tudor change de plan pour un attaquant à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 juillet 2022 à 22:20

OM Mercato : Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, a pris une énorme décision pour l’un de ses jeunes attaquants.

OM Mercato : Pedro Ruiz Delgado sacrifié pour Luis Suarez ?

La révolution est lancée du côté de l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à officialiser l’arrivée Jonathan Clauss. Et si le club phocéen est parvenu à boucler ce gros coup, ce n'est pas seulement grâce à sa proposition financière. Un autre paramètre a également influencé la décision du latéral droit du RC Lens. Le défenseur tricolore, qui rêve de disputer la Ligue des Champions, ne souhaitait en aucun cas cirer le banc de touche d'un cador européen la saison prochaine. L’OM lui offrait alors plus de garanties sur son temps de jeu et est finalement parvenu à rafler la mise dans ce dossier.

Ce même argument a sûrement été présenté au jeune attaquant colombien, Luis Suarez. Le buteur colombien du Grenade CF a répondu favorablement au challenge marseillais et s’apprête à s’engager officiellement avec l’ OM. Mais une question intrigue bon nombre de supporters marseillais. Comment l’Olympique de Marseille va-t-il gérer tous ses attaquants cette saison ? Avec l’arrivée de Luis Suarez, le club phocéen sera probablement contraint de céder l’un de ses buteurs. Et à première vue, Pedro Ruiz Delgado ressemble à la victime idéale. Sauf que le nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor, aurait finalement changé d’avis au sujet de son jeune buteur.

OM Mercato : Igor Tudor a tranché pour Pedro Ruiz Delgado

Le jeune attaquant espagnol, qui était sur le départ, serait désormais l’un des joueurs préférés du nouveau marseillais. Comme l'indique Marca, Igor Tudor serait prêt à accorder une nouvelle chance à Pedro Ruiz Delgado. De retour dans la cité phocéenne, après un prêt compliqué à NEC Nimègue, marqué par une grave blessure, le joueur formé au Real Madrid pourrait donc bien démarrer la saison avec l'Olympique de Marseille. Ce n’est pas forcément le cas pour Cédric Bakambu. L’attaquant congolais serait poussé vers la porte de sortie par sa direction.