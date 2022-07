OM Mercato : Une opération d’envergure se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 05:30

OM Mercato : Très actif dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille souhaite désormais réduire son effectif. Plusieurs joueurs sont sur le départ.

OM Mercato : Un grand ménage en cours à Marseille

Les derniers jours ont été intenses et plutôt joyeux pour l’Olympique de Marseille, qui essaie d’entrer dans une nouvelle ère. Malgré ses difficultés financières, le club phocéen est parvenu à boucler une cinquième recrue estivale. Après Samuel Gigot, Isaac Touré, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss, c’est au tour de Ruben Blanco de s’engager officiellement avec l’ OM. Le gardien de but espagnol arrive à Marseille afin de succéder à Steve Mandanda, parti au Stade Rennais. D’autres renforts sont également attendus à l’OM dans les prochains jours.

Mais avant de poursuivre son recrutement estival, le club phocéen devra procéder à une refonte de son effectif. Et selon les informations dévoilées par le journaliste Idriss Kasmi, certains joueurs de l’ OM peuvent d’ores et déjà commencer à préparer leurs valises. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car. Selon les informations du confrère, le défenseur croate est en première ligne des potentiels partants. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, les dirigeants marseillais voudraient le vendre dès cet été et s’activeraient déjà en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. D’autres départs se précisent aussi au sien du club phocéen.

OM Mercato : Sead Kolasinac et Jordan Amavi poussés vers la sortie

Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. Le défenseur bosnien est jugé trop irrégulier dans ses prestations et a montré jusqu’ici un niveau de jeu décevant. Selon la source, le club phocéen compte se séparer de lui en vue de faciliter l’arrivée de Darko Lazovic en provenance du Hellas Vérone.

De retour d’un prêt compliqué à l’OGC Nice, Jordan Amavi devrait également faire les frais de ce grand ménage annoncé à Marseille. Le club phocéen ne serait pas contre l’idée de se débarrasser définitivement de l’ancien joueur d’Aston Villa. Des discussions auraient déjà débuté dans ce sens. Idriss Kasmi ajoute que la révélation marseillaise, Bamba Dieng, pourrait aussi être vendue cet été en cas d’offre satisfaisante. Le SC Fribourg serait déjà passé à l’offensive pour son transfert, même si cela s’annonce très compliqué. Le club phocéen attendrait environ 15 millions d’euros pour acter son départ. L’Olympique de Marseille se prépare donc à une grosse vague de départs dans les jours à venir.