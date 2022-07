OM Mercato : Le Barça est désormais fixé pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2022 à 14:14

OM Mercato : Retourné à Arsenal, William Saliba accumule les prétendants. Si Marseille rêve de le récupérer, le Barça s’est aussi positionné sur le dossier.

OM Mercato : Arsenal maintient sa décision pour William Saliba

Il aura été l’une des belles réussites de l’Olympique de Marseille cette saison. Arrivé l’été dernier en provenance d’Arsenal, William Saliba s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’ OM et n’a cessé de progresser durant la saison, raflant au passage le titre de meilleur espoir de la Ligue 1. Convaincu des nettes progressions de son jeune joueur, le club londonien a logiquement décidé de le récupérer cet été. Prêté sans option d’achat à l’ OM, William Saliba est donc retourné à Londres cet été et a débuté la préparation estivale avec les Gunners. Mais le joueur de 22 ans restera-t-il à Arsenal après l’été ? Plusieurs cadors européens s’activent déjà en coulisse pour le déloger du club londonien.

Alors que l'Olympique de Marseille souhaite toujours le récupérer, un autre courtisan, et pas des moindres, vient de se manifester. Selon les informations du journaliste espagnol Gerard Romero, le FC Barcelone s’intéresse de très près à la situation de l’international tricolore à Arsenal. Les Catalans seraient même prêts à passer à l’offensive pour sa signature en cas d’échec dans le dossier Jules Koundé (FC Séville). Toutefois, il faut croire que ces différents prétendants ont tapé à la mauvaise porte, car les Gunners n’ont pas l’intention de céder leur jeune crack.

OM Mercato : Arteta ferme la porte pour William Saliba

En effet, la position d’Arsenal reste inchangée. Une tendance confirmée par Mikel Arteta. À l’issue de la victoire de son équipe face à Orlando (3-1), l’entraîneur des Gunners a réitéré sa volonté de compter sur William Saliba la saison prochaine. « Nous avons toujours le plan de le garder et nous devons le faire (…) Nous sommes vraiment heureux de l’avoir. Vous pouvez voir comment il s’est adapté, comment il a mûri et il joue bien et nous sommes ravis de l’avoir », a-t-il confié dans des propos rapportés sur le site du club britannique. Les différents prétendants du jeune défenseur tricolore sont donc prévenus, ils devront se tourner vers d’autres cibles plus accessibles s’ils souhaitent réellement renforcer leur défense cet été.