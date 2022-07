FC Nantes Mercato : L'OGC Nice vise deux cadres du FCN !

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 20:44

FC Nantes Mercato : En marge du dossier priroitaire de gardien de but, l'OGC Nice se serait lancé aux trousses de deux joueurs offensifs du FCN.

FC Nantes Mercato : Simon et Blas dans les plans de Nice

La priorité de l’ OGC Nice en ce moment est le recrutement d’un gardien de but. Alors que la piste menant vers Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach a pris du plomb dans l'aile, le Gym a réactivé celle conduisant à Ersin Destanoglu du Besiktas (en Turquie). Mais dans les coulisses, le club azuréen préparerait également un coup double au FC Nantes pour se renforcer offensivement, suite aux départs de Justin Kluivert (ailier gauche) et Evann Guessand (avant-centre). D’après les informations de Media Foot, l’ OGC Nice souhaiterait recruter Moses Simon et Ludovic Blas cet été, pour parfaire son axe offensif.

L’ailier gauche ghanéen et le milieu offensif français disposent d’un bon de sortie accordé par le club Jaune et Vert, cet été. En cas d’offres intéressantes, le FCN ne les retiendrait donc pas. Quant à l' OGC Nice, il se tient prêt à s’attacher les services « du duo gagnant » des Canaris si l’on en croit la source. La direction niçoise serait « disposée à investir entre 20 et 25 millions d’euros » pour s’offrir les deux joueurs décisifs du FC Nantes. Moses Simon et Ludovic Blas sont sous contrat chez les Canaris jusqu'en 2024 et leur valeur marchande est estimée respectivement à 10 et 16 millions d'euros. Le média précise cependant que l’ OGC Nice n’a pas encore transmis d’offre concrète au président Waldemar Kita, qui espère des propositions à la hauteur de ses attentes.

FC Nantes Mercato : Le FC Nantes sur un attaquant de Villarreal

En parallèle de potentielles ventes cet été, les Canaris travaillent sur l'incorporation de renforts offensifs. Impacté par le départ de Randal Kolo Muani à Francfort, Waldemar Kita et son staff visent plusieurs joueurs et seraient sur le point d'officialiser la venue d'un buteur égyptien, Mostafa Mohamed. L'attaquant de Galatasaray s'apprête à signer en prêt avec option d'achat au FC Nantes dans les prochaines heures, comme le révèle L'Equipe. Mais le coéquipier de Mohamed Salah en sélection ne serait pas le seul attaquant attendu à la Beaujoire. D'après le journaliste Alexis Bernard, Nantes serait à la lutte avec l'OGC Nice et l' OM pour enrôler Boulaye Dia, de Villarreal. En manque de réussite sous les ordres d'Unai Emery, l'international sénégalais serait une piste très sérieuse des Jaune et Vert et ne verrait pas d'un mauvais œil un retour dans le championnat de France.