PSG Mercato : Une déception du Paris SG rebondit en Espagne !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2023 à 20:16

Laissée libre par le PSG après la fin de son contrat le 30 juin dernier, Aminata Diallo rebondit en Espagne. La milieu française s’est engagée avec Levante.

Remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire en septembre dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo, sans club depuis la fin de la saison dernière et l’expiration de son bail avec le Paris Saint-Germain, va poursuivre sa carrière en Espagne. Ce lundi, Levante, actuellement deuxième du championnat espagnol féminin, a annoncé l'arrivée de la milieu internationale française. Alors qu’elle est en droit de quitter le territoire français depuis 15 jours, la native de Grenoble a signé un contrat de six mois, plus une année en option en faveur du club basque.

PSG Mercato : Les premiers mots d’Aminata Diallo après avoir signé à Levante

Aminata Diallo va donc tenter de se relancer en Espagne, après avoir dénoncé « des manquements du club » qui seraient à l’origine de sa non-prolongation par le Paris Saint-Germain. La joueuse de 27 ans va retrouver son ancien coach José Luis Garcia Vera, avec qui elle avait remporté la Coupe d’Espagne lors de son prêt à l’Atlético Madrid en janvier 2021. Forcément, la compatriote de Marie-Antoinette Katoto est heureuse de reprendre du service.

« Je suis très contente, j’espère qu’on va faire de grandes choses pour la deuxième partie de saison. Je connais José Luis Garcia Vera, je l’ai eu comme entraîneur pendant six mois à l’Atlético Madrid et je connais sa manière de travailler. Il m’a convaincu de venir ici pour pouvoir faire de grandes choses. Je pense que c’est un très bon entraîneur, on le voit avec le classement aujourd’hui de l’équipe. Il m’a convaincu de le rejoindre », a déclaré Aminata Diallo sur le site du club espagnol. L'ancienne parisienne va maintenant convaincre Levante durant les six prochains mois afin de voir son aventure se prolonger pour l'exercice 2023-2024.