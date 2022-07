RC Lens Mercato : Officiel, un nouvel attaquant quitte le RCL !

Publié par Thomas G. le 22 juillet 2022 à 12:36

RC Lens Mercato : Après Jonathan Clauss et Simon Banza, l'effectif de Franck Haise va à nouveau être amputé avec un nouveau départ.

RC Lens Mercato : Un nouveau départ acté au RCL

Le RC Lens a connu une semaine mouvementée dans le sens des départs, les Sang et Or se sont séparés de trois joueurs. Après Jonathan Clauss et Simon Banza, c’est Gaëtan Robail qui a officiellement quitté le Nord pour rejoindre la Grèce. L’attaquant français s’est engagé pour deux ans avec Atromitos, le récent 12e de la Superleague Grecque. Gaëtan Robail arrive libre après avoir été liberé par le Racing Club de Lens. Le buteur de 28 ans va connaître sa deuxième expérience à l’étranger après un passage au Cercle de Bruges. Gaëtan Robail avait été prêté par le RCL à Valenciennes la saison dernière, l’attaquant s’était illustré en inscrivant 4 buts.

Acteur majeur de la remontée en Ligue 1 du Racing Club de Lens, Gaëtan Robail quitte définitivement le club après deux années en prêt. Depuis l’arrivée d’Adam Buksa et Loïs Openda, les chances de voir Gaëtan Robail poursuivre son aventure à Lens s’étaient amoindries. Barré par la forte concurrence dans l’effectif lensois, l’attaquant français avait été informé qu’il ne rentrait plus dans les plans de Franck Haise. À 28 ans, ce transfert en Grèce pourrait permettre à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain de relancer sa carrière.

RC Lens Mercato : L’attaque lensoise à nouveau sacrifiée ?

Le Racing Club de Lens a perdu Simon Banza et Gaëtan Robail dans la même semaine, deux départs dans le secteur offensif. À cette liste, s’ajoute également Arnaud Kalimuendo, auteur de 12 buts la saison dernière qui est retourné au Paris Saint-Germain. Ignatiaus Ganago pourrait suivre le même chemin que ses anciens coéquipiers, le buteur de 23 ans est très apprécié sur le marché des transferts. L’attaquant camerounais évalué à 5 millions d’euros est ardemment courtisé par le Montpellier HSC. Les Montpelliérains pourraient transmettre une première offre au RCL dans les prochains jours.