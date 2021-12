RC Lens Mercato : Un transfert définitif quasiment bouclé !

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 03:03

Le RC Lens va probablement officialiser un transfert définitif dans les prochaines semaines. Ce dossier entamé en janvier 2021 est presque à sa fin.

RC Lens : Gaëtan Robail se prépare à ne plus revenir au RCL

Ne rentrant pas dans les plans de l’entraîneur du RC Lens, Gaëtan Robail est prêté à Valenciennes FC depuis janvier 2021, jusqu’en juin 2022. Son prêt est même assorti d’une option d’achat. En entendant la décision du club de Ligue 2, l’ailier gauche a anticipé la question de son futur au Racing Club. « Pour l’instant, je suis ici (à Valenciennes) et je me concentre sur ce que j’ai à faire. Après, je ne sais pas, on verra ce que le RCL décide de faire », a-t-il confié à La Voix des Sports dans un premier temps, avant de se montrer plus précis sur son avenir.

« Forcément, dans un coin de ma tête, j’ai l’éventualité de ne pas revenir au RC Lens la saison prochaine », a déclaré Gaëtan Robail. « Ça (son prêt, ndlr) m’a déçu au début, maintenant je me dis que je travaille pour moi, car je ne sais pas ce qui se passera en fin de saison », a-t-il ajouté, tout en laissant une petite fenêtre ouverte : « après, ça peut peut-être changer, je ne sais pas ». À noter que son contrat à Lens est valide jusqu'en juin 2023.

L'attaquant prêté n'est pas dans les plans de Haise

Arrivé au RC Lens en juin 2019 sous les ordres de Philippe Montanier, Gaëtan Robail était dans l’équipe des Sang et Or qui a obtenu la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison 2019-2020. Mieux, il avait largement contribué au retour du club nordiste dans l’élite, en marquant 7 buts et en délivrant 4 passes décisives, en 24 matchs disputés en Ligue 2. Successeur de Montanier, Franck Haise ne compte pas sur Gaëtan Robail et l’a prêté à l’EA Guingamp (L2), la saison dernière. Le prêt du joueur de 28 ans au VAFC est donc son deuxième consécutif depuis le retour des Lensois en L1.