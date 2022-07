RC Lens Mercato : Le RCL prend une grande décision pour un buteur

Publié par Thomas G. le 11 juillet 2022 à 22:45

RC Lens Mercato : Acteur majeur de ce début de mercato, le RC Lens s'apprête désormais à réduire son effectif en vendant un buteur.

RC Lens Mercato : Le club met un attaquant en vente

Le RC Lens est l’un des clubs les plus actifs depuis le début du mercato, les Sang et Or ont enregistré l’arrivée de six recrues. Les deux dernières en date, l’attaquant belge Loris Openda et le gardien Brice Samba permettent aux Lensois d’avoir un effectif complet. Cette saison, Les Nordistes comptent faire mieux que leur 7e place obtenue lors du dernier exercice. Au vue de la précocité des arrivées des recrues lensoises, le RCL devrait être prêt dès le début du championnat. Après un match face à Clermont, Lens terminera sa préparation sur les chapeux de roue avec deux chocs à Bollaert face à West Ham et à l’Inter Milan.

Les dirigeants du RC Lens souhaitent désormais alléger l’effectif après les nombreuses arrivées. Selon la Voix du Nord, le club a dressé une liste de joueurs invités à partir. Parmi eux se trouve Gaëtan Robail, Steven Fortes et l'attaquant Simon Banza. Suite aux nombreuses arrivées à son poste ,le buteur du RC Lens devrait quitter le Nord cet été. Prêté cette saison à Famalicao, le natif de Creil a réalisé un très bonne exercice en inscrivant 14 buts en 28 matchs. Simon Banza est très courtisé, le buteur lensois a notamment refusé une approche du Real Saragosse.

RC Lens Mercato : Le marché du RCL n’est pas fini

Lens n’a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts, en plus du dossier Simon Banza, les avenirs de Seko Fofana et Jonathan Clauss sont toujours incertains. La Voix du Nord indique qu’en cas de départ, les deux cadres du vestiaire seraient remplacés. Le RCL discute actuellement avec l’Olympique de Marseille pour l’international français et un accord pourrait être trouvé aux alentours de 15 millions d’euros. Seko Fofana, un temps pisté par le Paris Saint-Germain, garde une belle cote en Premier League et en Liga.