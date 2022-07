Barça Mercato : Laporta inflige une énorme désillusion à Chelsea !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 15:45

Barça Mercato : Si l’information se confirme, c’est une terrible désillusion qu’aura infligé Joan Laporta, le président du Barça, à Thomas Tuchel et Chelsea.

Barça Mercato : Joan Laporta s’est joué de Chelsea pour un défenseur

Actuellement en stage de présaison au Portugal avec le FC Séville, Jules Koundé pourrait ne pas commencer la saison avec le club andalou. Sur le départ, le défenseur central de 23 ans fait l’objet d’un duel de titans entre le FC Barcelone et Chelsea. Interrogé vendredi sur son intérêt pour l’international français, le président du club catalan a jeté un énorme froid sur cette piste. « Non, Koundé non. Il va signer pour Chelsea », a déclaré Joan Laporta.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Séville, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux serait donc en route pour s’engager avec les Blues de Chelsea. Sauf que selon le Mundo Deportivo, les propos de Laporta ne seraient rien d’autre qu’un gros coup de bluff. Selon le quotidien catalan, les Blaugranas n’auraient en réalité pas renoncé à Koundé. Et aux dernières nouvelles, le Barça aurait fait un pas important dans le recrutement du natif de Paris.

Barça Mercato : Jules Koundé en route pour Barcelone

En effet, alors que Chelsea semblait avoir raflé la mise pour le transfert de Jules Koundé, le journaliste Gerard Romero assure ce samedi qu’un accord de principe aurait été trouvé entre les dirigeants barcelonais et leurs homologues de Séville. « L’accord est conclu à 99%, à moins d'un cataclysme dans les prochaines heures, le défenseur central de Séville sera un joueur du Barça », explique la source espagnole.

Outre la piste Koundé, Thomas Tuchel aimerait également attirer Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain. Si Koundé venait effectivement à signer avec le Barça, le club anglais pourrait lancer une offensive d'envergure sur le PSG pour l'international français de 26 ans. Alors que le club londonien était disposé à investir 65 millions d’euros dans ce dossier, reste maintenant à savoir combien le FC Barcelone sera prêt à dépenser pour obtenir la signature de Jules Koundé.

Affaire à suivre donc…