ASSE Mercato : Loïc Perrin vers une belle opération en attaque ?

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne aurait reçu une offre pour Charles Abi. L’attaquant stéphanois est convoité par un club portugais.

Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles dispose de cinq déjà cinq renforts cet été. Mais le coach de l’ ASSE devra encore enregistrer des départs au sein de son effectif. Le technicien stéphanois souhaite en effet travailler avec un groupe réduit cette saison. Une tendance récemment confirmée par Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts. Dans ce sens, le club ligérien devrait enregistrer un nouveau départ en attaque. Si l’avenir de Denis Bouanga reste notamment incertain, Charles Abi pourrait encore évoluer loin du Forez cette saison. Prêté à Guingamp lors du dernier exercice, l’avant-centre de 22 ans est courtisé au Portugal. Un prétendant serait même déjà à l’offensive pour recruter l’ancien international U19 tricolore.

Direction le Portugal pour Abi cet été ?

A Bola dévoile un intérêt du FC Arouca pour Charles Abi. Selon la source locale, le pensionnaire de Liga BWIN aurait déjà transmis une offre à l’AS Saint-Étienne pour le transfert d’Abi. Arouca souhaiterait l’enrôler dans le cadre d’un prêt. Lequel devrait être assorti d’une option d’achat. « La proposition sur la table est un prêt, mais il n’est pas exclu que les négociations évoluent vers un transfert permanent avec le partage des droits économiques », indique le média. Formé au club, le natif de Clermont-Ferrand est encore sous contrat jusqu’en 2024 et est coté à 1,5 million sur Transfermarkt.

Après une pige décevante en Ligue 2 (3 buts et une passe en 20 matchs), Charles Abi pourrait donc vivre une première expérience à l’étranger. Un départ est d’autant plus possible qu’il ne donne pas satisfaction à Laurent Batlles comme le révèle Peuple-Vert. « Il l’essaye comme avant-centre mais aussi comme ailier gauche, les prestations ne sont pas à la hauteur des attentes du coach », assure le média pro-stéphanois.