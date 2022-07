PSG Mercato : Le Paris SG bientôt fixé pour un taulier de Serie A

Publié par Thomas G. le 25 juillet 2022 à 10:00

PSG Mercato : Ciblé par le Paris SG depuis l'intronisation de Luis Campos, un grand défenseur de Serie A pourrait finalement rester dans son club.

PSG Mercato : La venue d’un grand défenseur se complique

Priorité de Luis Campos depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, la signature d’un défenseur central traîne en longueur. Le PSG a ciblé plusieurs profils pour renforcer son secteur défensif, mais un nom est ressorti avec insistance. Luis Campos a jeté son dévolu sur le roc de l’Inter, Milan Skriniar. L’international slovaque est en fin de contrat dans un an et son club a besoin de liquidités. Son transfert était tout proche d’être conclu pour 60 millions d’euros, néanmoins les Nerazzurri ont demandé une rallonge, ce qui a ralenti les négociations.

Le dossier est actuellement en stand-by, et selon la presse italienne, Milan Skriniar pourrait rester et prolonger son contrat en Lombardie. Les dirigeants Nerazzurri se montrent intransigeants, le prix de l’international slovaque est de 70 millions d’euros. Selon L’Équipe, les Parisiens ont tenté de faire baisser la note en incluant Arnaud Kalimuendo et Julian Draxler, mais ces deux propositions ont été refusées. Les dirigeants du PSG ne sont pas disposés à investir plus de 50 millions d’euros pour un joueur avec un an de contrat. À l’image du dossier Gianluca Scamacca, les Parisiens pourraient se tourner vers d’autres pistes faute d’accord avec leurs homologues Interistes.

Le PSG reste en position de force pour Milan Skriniar

La situation économique de l’Inter Milan installe le Paris Saint-Germain dans une position confortable dans ce dossier. Les Interistes doivent vendre à hauteur de 70 millions d’euros avant la fin du mercato et Milan Skriniar est le joueur choisi pour renflouer les caisses du club. Les dirigeants du PSG pourraient alors jouer la montre pour faire baisser le montant de la transaction. La saison dernière, les Nerazzurri avaient également besoin de vendre et le club italien demandait 70 millions d’euros pour Achraf Hakimi. Après plusieurs semaines de négociations, l’international marocain avait finalement rejoint le Paris Saint-Germain pour 55 millions d’euros.