Montpellier HSC Mercato : Un milieu international pisté au MHSC

Publié par Nicolas le 25 juillet 2022 à 12:25

Montpellier HSC Mercato : Très actif dans ce mercato, le MHSC cherche à renforcer son milieu de terrain et semble avoir trouvé une cible de choix.

Montpellier HSC Mercato : Dor Peretz dans le viseur du MHSC

Le Montpellier HSC est passé par un début de mercato agité avec pas moins de 5 départs (Rémi Cabella, Florent Mollet, Junior Samba, Mihailo Ristic et Ambroise Oyongo) et 5 arrivées (Arnaud Nordin, Wahbi Khazri, Falaye Sacko, Faitout Maouassa, et Théo Saint-Luce). Le club de la Paillade ne compte pas s'arrêter là, et selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le MHSC ciblerait Dor Peretz pour renforcer son milieu de terrain. Il s'agit d'un milieu défensif qui évoluait à Venise la saison dernière. Arrivant en fin de contrat en juin 2022, il se retrouve libre comme l'air, ce qui signifie qu'il n' y aura aucune indemnité de transfert à verser. Ceci représente une opportunité intéressante pour le club montpelliérain, toujours friand de bonnes affaires.

Dor Peretz est international israëlien, il compte 30 sélections et a inscrit 5 buts avec les Bleus-Blancs. Âgé de 27 ans, le joueur d' 1m85 serait une bonne pioche pour le MHSC du fait de sa polyvalence au milieu de terrain. Même s'il reste milieu défensif, il peut également évoluer en tant que milieu relayeur, voire milieu offensif. À voir dans les jours prochains si le MHSC passera à l'offensive pour l'ancien joueur de Venise.

Montpellier HSC Mercato : Du mouvement à prévoir dans l'attaque du MHSC

Le Montpellier HSC risque de subir encore quelques changements en attaque. En effet, le MHSC aurait des vues sur l'attaquant du RC Lens, Ignatius Ganago. Les Sang et Or ont déjà recruté Loïs Openda et Adam Buksa en attaque, ce qui pousse Ganago vers la sortie. N'ayant jamais réussi à remplacer leur fantastique doublette Andy Delort-Gaëtan Laborde partie en août 2021, les Montpelliérains cherchent à renforcer leur attaque, d'autant plus que Stephy Mavididi aurait des envies d'ailleurs, lui qui n'a jamais caché son envie de jouer en Premier League.

Selon le quotidien sportif L'Équipe, « Le Montpellier HSC a exploré plusieurs pistes. L'une d'elles mène, depuis le printemps dernier, à Ignatius Ganago ». Selon le journal, « Montpellier pourrait offrir quatre millions, avec des bonus, si son attaquant anglais, ouvert à un départ, file à l'étranger en août ». Le sort d'Ignatius Ganago semble donc dépendre de celui de Stephy Mavididi. Une chose est sûre, du mouvement est à prévoir du côté de l'attaque montpelliéraine ces prochaines semaines.