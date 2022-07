OM Mercato : La vérité éclate pour l’arrivée d’une star à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 13:32

OM Mercato : Malgré la rumeur lancée par la presse chilienne, l’Olympique de Marseille n’aurait pas creusé la piste menant à Alexis Sanchez.

OM Mercato : Aucune discussion entre Alexis Sanchez et Marseille

L’Olympique de Marseille réalise un mercato pour le moins ambitieux avec l’arrivée de six nouvelles recrues. Très actif sur le marché des transferts, le président de l’ OM, Pablo Longoria, ne compte pas s’arrêter de sitôt dans son recrutement estival et travaille en coulisse pour faire venir des recrues supplémentaires. D’ailleurs, une star mondiale est annoncée ces dernières heures à Marseille. En effet, Alexis Sanchez est fortement pressenti pour rejoindre l’ OM.

À 33 ans, le buteur chilien de l’Inter Milan possède de nombreuses qualités et une solide expérience au haut niveau, lui qui est passé par le FC Barcelone, Arsenal, ou Manchester United. Alexis Sanchez représenterait ainsi un atout offensif considérable pour l’ OM en Ligue des Champions. Et l’idée de disputer cette compétition européenne sous les couleurs marseillaises ne déplairait pas forcément.

Selon les informations du média La Tercera, les négociations se seraient même intensifiées entre les deux parties au point où un accord semble de plus en plus proche. Mais RMC Sport n’a pas les mêmes informations. La radio sportive assure pour sa part qu’il n’existe aucune discussion entre Alexis Sanchez et l’ OM pour un éventuel transfert. L’annonce d’un rapprochement entre les deux parties ne serait donc qu’une rumeur infondée.

OM Mercato : Alexis Sanchez vers une autre destination

Attaquant combatif et polyvalent, Alexis Sanchez arrive au terme de son aventure à l’Inter Milan. L’international chilien ne rentre plus dans les plans du club lombard, qui aimerait le vendre cet été ou rompre son bail expirant en juin 2023. Cette situation attire alors l’attention de plusieurs clubs.

Si l’ OM envisageait un temps de l’attirer dans ses filets, cette option s’est visiblement refermée avec le départ de Jorge Sampaoli. Le nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor, mise plutôt sur un autre profil. Avec l’arrivée du buteur colombien Luis Suarez, les Marseillais semblent même assez fournis en attaque. En difficulté à l’Inter Milan, Alexis Sanchez devra de ce fait prendre une autre destination. À l’instar de son compatriote Arturo Vidal, il pourrait rebondir au Brésil où plusieurs clubs s’activent pour le recruter.