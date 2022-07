OM Mercato : Un dernier obstacle bloque l’arrivée de Lazovic

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 17:32

OM Mercato : L’Olympique de Marseille souhaite recruter Darko Lazovic cet été. Si l'intérêt est réciproque, un dernier obstacle bloque l’opération.

OM Mercato : Ce qui coince dans le dossier Darko Lazovic

L'Olympique de Marseille a bien l'intention de poursuivre jusqu'au bout son mercato estival. Après avoir enrôlé six nouvelles recrues cet été et chamboulé l'effectif d’Igor Tudor, la direction de l’ OM travaille d'arrache-pied pour attirer un nouveau piston gauche. Et pour ce faire, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Darko Lazovic, qui connaît très bien Igor Tudor.

L’entraîneur croate l’a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il officiait au Hellas Vérone. Il aimerait donc l’emmener avec lui dans sa nouvelle aventure à Marseille. Les négociations entre les différentes parties se sont même intensifiées ces derniers jours au point où le transfert de Darko Lazovic à l’ OM semblait en très bonne voie. Seulement, cette opération est loin d'être acquise. Et pour cause, l’inclusion de Kevin Strootman dans le deal est loin d’être simple.

OM Mercato : L'imposant salaire de Strootman pose problème

Devenu indésirable à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain néerlandais est poussé vers la sortie. Et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais n’a pas amélioré sa situation. Les dirigeants de l’ OM voudraient se débarrasser de lui définitivement, surtout en raison de son salaire conséquent estimé à environ 600 000 euros par mois. Seulement, le Hellas Vérone n’a pas vraiment l’intention de prendre en charge l’intégralité de ses émoluments.

Comme l’indique Le Phocéen dans son article du jour, les dirigeants italiens préconiseraient une prise en charge partielle du salaire de Kevin Strootman afin de faciliter le départ de leur milieu gauche Darko Lazovic. Une contre-proposition qui semble pour le moment compliquer la tâche aux Marseillais. Ces derniers devront trouver une solution le plus rapidement possible dans le but de boucler cette double opération. Les négociations se poursuivent pour le moment entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente.