OM Mercato : C’est fait, une superstar lâche sa réponse à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 21:32

OM Mercato : En quête de renfort offensif cet été, l’Olympique de Marseille est désormais fixé pour l'arrivée d'un attaquant de Serie A.

OM Mercato : Alexis Sanchez lâche sa réponse à Marseille

Après avoir enregistré l’arrivée de six nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille serait encore à la recherche du nouveau renfort offensif. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes travailleraient en effet en coulisses sur un gros coup en attaque. Ils surveilleraient ainsi la situation d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan. L’attaquant chilien arrive au terme de son contrat en juin 2023 avec les Nerazzurri. Et à une année de la fin de son contrat, le club italien aimerait se séparer de lui dès cet été.

Cette situation a alors attiré l’attention de l’Olympique de Marseille. Mais les dirigeants marseillais devront rapidement tirer un trait sur ce dossier, car le principal concerné ne serait pas vraiment intéressé par le projet phocéen. Contrairement à ce qui était annoncé, Tuttosport assure qu’ Alexis Sanchez aurait repoussé les avances de l’ OM. Car dans le fond, l’ancien buteur du FC Barcelone et de Manchester United aurait une idée bien précise pour sa future destination.

OM Mercato : Alexis Sanchez aurait une préférence pour le Barça

Après trois saisons passées à défendre les couleurs de l’Inter Milan, Alexis Sanchez estime être arrivé à la fin de cycle. Il ne serait donc pas l’idée de changer de club lors de ce mercato estival. Et si plusieurs clubs s’activent pour arracher, le joueur de 33 ans donnerait sa préférence au FC Barcelone.

La source explique que le buteur serait ben déterminé à retourner dans son ancien club. Reste désormais à savoir si les dirigeants catalans passeront à l’offensive pour sa signature. Cela semble peu probable. Toutefois, les dirigeants marseillais devront ainsi se tourner vers une autre s’ils souhaitent réellement renforcer leur attaque cet été.