OL Mercato : Officiel, une importante signature actée à Lyon !

Publié par ALEXIS le 26 juillet 2022 à 18:15

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais a officialisé une signature emblématique, ce mardi 26 juillet. Il s’agit d’une prolongation de contrat d'une durée d'un an.

OL Mercato : Vercoutre signe un contrat d'un an supplémentaire

Comme pressenti, le contrat de Rémy Vercoutre à l’ OL a été prolongé. Lié au club rhodanien jusqu’en juillet 2023, il a signé un nouveau contrat d’une durée d’un an supplémentaire. La bonne nouvelle concernant l’entraîneur des gardiens de but des Gones a été officialisée sur le site du club. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur des gardiens de but, Rémy Vercoutre, d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2024 », indique le communiqué de l' OL.

Ancien portier de l’ OL (2002-2014), Vercoutre a démarré sa reconversion à l’Impact de Montréal en Major League Soccer, dans le staff technique de Rémi Garde (56 ans), lui aussi un ancien de la maison Olympique Lyonnais. Le technicien de 46 ans a passé deux ans et demi en MLS, soit de décembre 2018 au 31 mai 2021, avant de revenir à Lyon où il est l’entraîneur des gardiens depuis le 25 juin 2021.

OL Mercato : L'entraîneur des gardiens ravi de prolonger l’aventure

En plus de l’encadrement au quotidien d’Anthony Lopes, Julian Pollersbeck, Rémy Riou et Kayne Bonnevie, Rémy Vercoutre a pour mission de continuer à superviser l’ensemble du programme spécifique des gardiens de but du club, mis en place depuis la saison dernière, permettant d’optimiser la performance des jeunes joueurs. « Je suis ravi de pouvoir prolonger l’aventure avec le club. C’est un gage de confiance et la récompense du travail mis en place avec tous mes gardiens. On a la chance d’avoir des conditions de travail exceptionnelles ici et je suis très fier de pouvoir continuer... », a déclaré le coach des gardiens à l' OL.